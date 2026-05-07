Sakatumba inaugura su nueva era con un show en Niceto Club.

Luego de una serie de lanzamientos que marcaron un antes y un después en su sonido, Sakatumba confirmó uno de los shows más importantes de su carrera, su primera presentación en Niceto Club será el próximo sábado 4 de julio, en una fecha que promete convertirse en un punto de inflexión para la banda. Las entradas estarán disponibles desde el 5 de mayo a las 14 hs a través de Venti Live.

Después de lanzar “Ataques en mi ciudad”, “Hermoso Desastre” y “Un poco triste”, el grupo llega a este nuevo escenario con una propuesta artística mucho más definida, un sonido más directo, intenso y sin concesiones, donde el post punk se cruza con una sensibilidad emocional contemporánea.

Estas tres canciones no solo funcionaron como adelanto de una nueva etapa, sino que también consolidaron una identidad más frontal, tanto en lo musical como en lo conceptual. La banda encontró una forma más cruda y honesta de decir, apostando a letras que exponen tensión, contraste y una fuerte carga emocional.

La potencia de Sakatumba en vivo

Lejos de replicar lo grabado, sus shows buscan transformar las canciones en una experiencia física y sensorial. En el escenario, los temas crecen, se tensionan y se vuelven impredecibles. La propuesta escapa del formato tradicional para convertirse en una experiencia performática donde la energía se desborda y conecta directamente con el público.

Formados en Buenos Aires, Sakatumba viene construyendo un lenguaje propio dentro de la escena alternativa local. Su sonido combina lo visceral del post punk con una búsqueda más emocional, donde conviven lo íntimo y lo colectivo en un mismo plano. El show en Niceto será la confirmación de una etapa y el momento en el que todo ese proceso artístico terminará de tomar forma frente al público.