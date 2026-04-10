De La Chancha Muda a Polimá Westcoast: cinco estrenos musicales que agitan la semana.

La escena musical no baja el ritmo y esta semana llega con una variedad de lanzamientos que cruzan géneros, generaciones y geografías. Del rock barrial al pop introspectivo, pasando por el reggaetón y las fusiones latinas, cinco novedades que merecen un lugar en tu radar.

Las cinco canciones que tenés que escuchar esta semana

La Chancha Muda – “He visto”

La banda presenta el primer adelanto de su próximo disco, que verá la luz en mayo. Con una sonoridad potente y una lírica que funciona como crónica de época, He visto recorre imágenes de libertad, hermandad y caos contemporáneo en busca de “ese rato de paz”. El lanzamiento llega tras Quién Autoriza? (2023), reafirmando su identidad combativa pero abriendo una puerta a una nueva luminosidad. La presentación oficial será el 13 de junio en el Teatro Flores.

Los Tipitos – “Una palabra”

El grupo argentino vuelve con una canción de espíritu clásico y tono introspectivo. Una palabra propone un viaje hacia lo esencial: la identidad, las emociones y el motor que nos impulsa a seguir. Con un estribillo que funciona como mantra, la banda retoma su sensibilidad melódica tras celebrar los 20 años de Armando Camaleón, apostando por un mensaje claro: si somos una palabra, que sea amor.

Polimá Westcoast x Guelo Star – “La Triple C”

Chile y Puerto Rico se conectan en este reggaetón explosivo que combina el flow moderno de Polimá con la experiencia de Guelo Star. La Triple C es un track directo a la pista: pegadizo, energético y pensado para dominar playlists urbanas en toda la región.

Los Chinchillos del Caribe ft. Jowell – “Pa Que Sudes”

La agrupación boricua apuesta a una fusión caliente entre cumbia y urbano junto a Jowell. El resultado es un tema fresco, bailable y con fuerte impronta caribeña que empieza a ganar terreno en plataformas digitales. Ideal para quienes buscan ritmo sin pausa.

Sakatumba – “Ataques en mi ciudad”

Con este single, la banda abre una nueva etapa más directa e intensa. Ataques en mi ciudad combina elegancia y tensión en una canción que crece desde lo íntimo hacia lo colectivo, capturando el pulso de una ciudad que abruma pero también impulsa. Con una lírica que mezcla lo político, lo generacional y lo emocional, el grupo profundiza su identidad sin perder sensibilidad.