Hot Sale 2026: cómo comprar en Mercado Libre con descuentos del 50% y 12 cuotas sin interés

Mercado Libre brinda grandes posibildades para este Hot Sale.

Llega el Hot Sale 2026 y Mercado Libre ofrece la posibilidad de comprar millones de productos con descuentos de hasta el 50% y hasta 18 cuotas sin interés. La propuesta combina financiación, Compra Protegida y una red logística federal preparada para entregar en 24 horas en las principales ciudades del país, con el fin de motivar las compras mediante la plataforma en estas fechas importantes para el comercio.

En la previa, llega por primera vez a Argentina Meli+ Days, una propuesta exclusiva para suscriptores con cupones, ofertas anticipadas y beneficios adicionales. Este beneficio estará enfocado en brindar beneficios exclusivos y una propuesta enfocada en compra segura, ahorro y envíos rápidos. Una oportunidad para intentar aprovechar y sacar productos a un precio inferior.

Cómo comprar en Mercado Libre y aprovechar los beneficios para el Hot Sale

El Hot Sale se realizará en Argentina del 11 al 13 de mayo. Habrá millones de productos en oferta, con descuentos de hasta el 50% y hasta 18 cuotas sin interés. Como novedad, Mercado Libre lanza en el país Meli+ Days, una previa exclusiva para suscriptores que se realizará del 6 al 8 de mayo. Durante esos días, los suscriptores del programa podrán acceder a cupones diarios exclusivos con descuentos especiales de hasta $15.000 y cuotas extra sin interés en miles de productos.

Las compras que brinda Mercado Libre.

“Como el ecommerce más grande del país, nuestro rol es acercar una experiencia simple, conveniente y confiable. El Hot Sale no se trata sólo de encontrar un buen precio: también se trata de comprar con respaldo, la velocidad de la entrega y saber que cuentan con una plataforma que responde. Mercado Libre es el ecosistema más completo del país, y eso hace que podamos ofrecer una experiencia única para esta fecha especial. Este año, además, vemos un interés creciente en categorías vinculadas al entretenimiento, la tecnología y el deporte, anticipando demanda relacionada al Mundial de Fútbol”, sostuvo Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

Qué recomendaciones seguir para comprar por Mercado Libre en el Hot Sale