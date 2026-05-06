5 celulares para estar atento en este Hot Sale 2026

El Hot Sale 2026 arranca el 11 de mayo y los celulares son uno de los productos más buscados del evento. Antes de que empiecen las ofertas, conviene tener claro qué modelos vale la pena seguir y a qué precio comprar sin dudarlo.

La selección cubre todos los presupuestos: desde el acceso más económico hasta la gama alta, pasando por laTe , donde está la mayor parte de la demanda argentina. Los precios son los relevados en la primera semana de mayo de 2026 en tiendas oficiales.

1. Samsung Galaxy A16 — desde $280.000

El celular más vendido del país en lo que va del año y el punto de entrada más sólido del mercado. Es una opción equilibrada para quien valora pantalla AMOLED y el soporte del ecosistema Samsung. Trae pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, batería de 5.000 mAh, lector de huella y cámara de 50 MP. Lo que lo diferencia de la competencia en su precio es el compromiso de actualizaciones de Android: Samsung promete soporte de software por más años que la mayoría de las marcas chinas en este segmento. Ideal para uso cotidiano sin exigencias extremas.

2. Motorola Moto G85 — desde $270.000

El favorito de la gama media en Argentina, con una pantalla que no se consigue fácilmente a este precio. El G85 ofrece pantalla pOLED de 6,67 pulgadas, procesador Snapdragon 6s Gen 3, 8 GB de RAM y batería con carga rápida. La pantalla pOLED es su gran diferencial: colores más ricos, negros reales y mejor experiencia de video que los paneles LCD de la competencia al mismo precio. Para quien pasa muchas horas consumiendo contenido desde el celular, vale la diferencia.

3. Xiaomi Redmi Note 13 Pro — desde $280.000

La opción más agresiva en especificaciones por el precio. Trae cámara de 200 MP, pantalla AMOLED de 120 Hz y carga turbo de 67 W, que lleva la batería de 0 a 100% en menos de 50 minutos. Para quien prioriza cámara y velocidad de carga por encima de todo, es difícil encontrar mejor relación precio-prestaciones en el mercado local. El único punto a considerar es el soporte de software, aunque Xiaomi extendió sus compromisos de actualización a tres años desde 2024.

4. iPhone 16e — desde $1.000.000

La puerta de entrada al ecosistema iOS y el iPhone más accesible del mercado. Trae chip A16 Bionic —el mismo que el iPhone 14 Pro—, cámara principal de 48 MP con modo Retrato y compatibilidad con Apple Intelligence. Para quien ya usa Mac, iPad o Apple Watch, la integración justifica el precio por sí sola. En el Hot Sale suele recibir descuentos bancarios adicionales o cuotas sin interés que lo hacen más alcanzable.

5. Samsung Galaxy S26 — desde $2.500.000

El gama alta más recomendado del momento para quienes quieren lo mejor sin el precio del Ultra. Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas con 120 Hz, chip Snapdragon 8 Elite, sistema de triple cámara con IA y batería con carga rápida. La Serie Galaxy S26 con Inteligencia Artificial es la opción número uno en la gama alta de Samsung, con Plan Canje disponible para quienes quieran entregar su equipo usado y reducir el precio final. En el Hot Sale, el Plan Canje puede combinarse con los descuentos del evento para una compra considerablemente más conveniente.