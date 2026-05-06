Equipo de fútbol indígena debuta en liga estadual de Brasil, busca derribar prejuicios

El equipo indígena Esporte Clube Originarios se entrena para el Campeonato Carioca de Futebol - Serie C, en Marica

En un pueblo de la costa del estado de Río de Janeiro, un grupo ‌indígena ha fundado un ‌equipo de fútbol profesional compuesto exclusivamente por jugadores de todo Brasil, convirtiendo el campeonato estadual en un nuevo frente en su lucha por la representación.

El objetivo del equipo Originarios, el primero íntegramente indígena que compite en un campeonato oficial de fútbol en Río, va mucho más allá ​de marcar goles.

"La ⁠idea inicial era formar el equipo y jugar ‌el campeonato. No para ser campeones, sino para ⁠dar visibilidad a un pueblo ⁠que sufre mucho, defendiendo directamente su tierra", dijo el presidente del club, Tupa Nunes, jefe de la aldea de Mata ⁠Verde Bonita, hogar del pueblo indígena guaraní mbya.

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"Desde ​muy joven, creí que jugando un ‌fútbol bonito se pueden ablandar los ‌corazones de piedra de quienes no entendieron tu ⁠sueño, tu proyecto, tu pueblo", añadió.

Los indígenas, que representan el 0,8% de la población de Brasil, son víctimas de una violencia desproporcionada. Las investigaciones muestran que cada ​año mueren ‌cientos de indígenas en disputas por la tierra en Brasil.

El entrenador Huberlan Silva afirmó que formar la plantilla requirió una búsqueda activa de talento indígena por todo el país.

"Siempre que sé que hay ⁠una comunidad indígena, llamo para averiguar dónde hay talento oculto, alguien que no ha tenido la oportunidad y que, al venir aquí, puede convertirse en un deportista profesional de alto rendimiento", dijo Silva.

Muchos jugadores llegaron desde miles de kilómetros de distancia, desde lo más profundo de la selva amazónica, para ‌unirse a Originarios.

Los partidos son una oportunidad para que el delantero Edilson Karai Mirim, un artista gráfico de la aldea de Mata Verde Bonita, muestre la cultura del pueblo guaraní a través de la pintura corporal. "Significa mucho para mí ‌porque representa a mi pueblo y mi historia", afirmó.

El sueño es llevar la lucha por la representación más allá del ‌campeonato de Río.

"Quiero ⁠ver a los jugadores del Originarios abrir puertas para jugar en el Flamengo, el Botafogo, ​el Fluminense, otros equipos brasileños o en Europa", dijo Nunes. "Pero también quiero llegar a la selección brasileña".

Con información de Reuters