La trama sigue a John Creasy sumergido en su traslado a Río de Janeiro

Reinterpretativa de la novela homónima de A. J. Quinnell, ya adaptada previamente al cine, la serie Hombre en llamas arrasa en Netflix, desplazando hacia una narrativa más extensa y compleja, con mayor desarrollo de personajes y una trama atravesada por conspiraciones políticas y conflictos personales.

De sólo siete episodios, la historia sigue a John Creasy, un exmilitar de fuerzas especiales que arrastra un profundo trauma psicológico tras una misión fallida en la que perdió a todo su equipo. Afectado por el trastorno de estrés postraumático, vive en un estado de desgaste emocional y sin rumbo claro, hasta que acepta un trabajo de seguridad en Brasil, invitado por un viejo amigo.

Lanzada oficialmente el 30 de abril, empezó siendo número 1 en 22 países, para hoy tocar techo en 57 naciones. En IMDb, Hombre en llamas detenta 6,7 puntos sobre 10, posicionándose en tercer lugar en el ranking de tendencias.

¿De qué se trata Hombre en llamas?

La trama sigue a John Creasy sumergido en su traslado a Río de Janeiro. Allí, lo que inicialmente parecía ser un trabajo más, pronto se transformará en una situación límite: un atentado destruye el entorno de su colega y deja como única sobreviviente a una adolescente, Poe, a quien el exmilitar decide proteger. A partir de ese momento, la serie se convierte en un thriller que combina acción con investigación, mientras el protagonista intenta desentrañar quién está detrás del ataque.

A medida que avanza la historia, la búsqueda de respuestas conduce a una red de corrupción mucho más amplia de lo esperado, que involucra intereses políticos, organismos de inteligencia y conspiraciones de alto nivel. Este desarrollo amplía el conflicto más allá de la venganza personal y lo convierte en una trama de alcance internacional, donde las motivaciones individuales se cruzan con maniobras de poder.

Con una temporada de siete episodios, la producción busca equilibrar el desarrollo de personajes con secuencias de alto voltaje. Uno de los rasgos distintivos de esta adaptación es su tono más oscuro y reflexivo en comparación con versiones antecesoras.

Ficha técnica de El fuego de la venganza