SUAF de ANSES: requisitos y quiénes lo cobran en mayo 2026

SUAF: el monto que se cobra y calendario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó la actualización de los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para mayo, en línea con el ajuste del 3,38% correspondiente a la inflación de marzo. Pero más allá de los valores, el foco del sistema está puesto en quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos vigentes para percibir estas asignaciones.

El SUAF es el mecanismo a través del cual ANSES liquida asignaciones familiares a distintos sectores de la población formalizada, con montos que varían según el nivel de ingresos del grupo familiar y la condición laboral de cada beneficiario.

Asignaciones familiares: cuánto se cobra ne mayo

ANSES: quiénes cobran SUAF en mayo 2026

El sistema alcanza a un universo amplio de beneficiarios, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo. En mayo, pueden acceder al SUAF:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas inscriptos en el régimen simplificado.

Jubilados y pensionados del sistema previsional.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Personas cubiertas por Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Excombatientes de Malvinas.

Este esquema refleja una lógica tradicional del sistema previsional argentino: las asignaciones familiares están dirigidas principalmente a quienes se encuentran dentro del circuito formal o perciben ingresos registrados.

Requisitos para cobrar SUAF

El acceso al SUAF está determinado fundamentalmente por el nivel de ingresos del grupo familiar, conocido como Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Este indicador contempla la suma de los ingresos mensuales de ambos progenitores y define tanto la elegibilidad como el monto a percibir.

Para cobrar las asignaciones en mayo de 2026 es necesario:

Tener ingresos dentro de los topes establecidos por ANSES.

Contar con datos personales y del grupo familiar actualizados en el sistema.

Cumplir con la condición laboral correspondiente (empleo formal, monotributo).

No superar los límites máximos de ingresos fijados para cada rango.

A medida que el ingreso familiar aumenta, el monto de la asignación disminuye de manera progresiva hasta quedar excluido del sistema si se supera el tope máximo.

ANSES: cuánto se paga de SUAF en mayo

Cómo funciona el cálculo del beneficio

El monto del SUAF no es uniforme. Se calcula en función del IGF, lo que genera distintas escalas de pago. En mayo, tras la actualización por inflación, los valores se ajustan automáticamente junto con los topes de ingresos.

Además de la asignación mensual por hijo, el sistema contempla otros beneficios:

Asignación prenatal.

Asignación por hijo con discapacidad.

Ayuda escolar anual.

Asignaciones de pago único (nacimiento, adopción, matrimonio).

Estos conceptos se liquidan según condiciones específicas y también se actualizan periódicamente.