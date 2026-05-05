Asignación por Embarazo (AUE) de ANSES: las fechas de cobro en mayo 2026

Cuánto pueden cobrar las embarazadas por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el cronograma de pagos para mayo, que incluye a todas las prestaciones sociales, entre ellas la Asignación por Embarazo (AUE). En este caso, el beneficio se actualiza con un incremento del 3,4%, en línea con el último dato de inflación informado por el INDEC, lo que impacta directamente en los ingresos de las personas gestantes que reciben esta asistencia.

Este aumento forma parte del esquema de movilidad mensual que aplica el organismo previsional y alcanza también a jubilaciones, pensiones, AUH y otras asignaciones. En paralelo, el calendario de pagos de mayo presenta una particularidad: comienza el lunes 11 debido al feriado del Día del Trabajador, que modifica el inicio habitual del cronograma.

Asignación por embarazo: el monto a cobrar

Cuándo cobro la Asignación por Embarazo en mayo

Al igual que el resto de las prestaciones que paga ANSES, la AUE se liquida según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El esquema de pagos para mayo queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

Este calendario garantiza una distribución ordenada de los pagos a lo largo del mes, evitando superposiciones y facilitando el acceso al dinero para los beneficiarios.

Cuánto paga ANSES por asignaciones

Cuánto se cobra por la AUE en mayo

La Asignación por Embarazo se actualiza con el mismo porcentaje que la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que ambas forman parte del mismo esquema de prestaciones. En este sentido, el monto se incrementa un 3,4% en mayo.

Como ocurre con la AUH, el pago se realiza en dos partes: mensualmente se acredita el 80% del total, mientras que el 20% restante se retiene y se paga en una única cuota anual, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes, como los controles de salud y la acreditación de la información en el sistema.

Cómo funciona la AUE dentro del sistema de ANSES

La AUE está destinada a personas gestantes que no cuentan con cobertura social o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El objetivo es garantizar un ingreso básico durante el embarazo y asegurar el acceso a controles médicos y seguimiento sanitario.

El beneficio se integra dentro del conjunto de políticas sociales que administra ANSES y, como el resto de las prestaciones, se ajusta periódicamente en función de la evolución de la inflación.