Cómo transformar tu celular viejo en uno que te ayude a desintoxicarte de las redes

Con unos pocos cambios, se puede lograr una experiencia mucho más simple.

Cada vez pasamos más horas frente al celular, y la dependencia a las pantallas ya es una preocupación real. Tanto Android como iOS incorporan herramientas para controlar el uso, pero no siempre alcanzan. En ese contexto, crece una tendencia: transformar un smartphone viejo en un “dumbphone”, es decir, un equipo limitado que reduzca distracciones sin necesidad de comprar otro dispositivo.

La idea no es tirar el teléfono ni hacer un cambio extremo, sino ajustar ciertas configuraciones para que el equipo deje de ser una fuente constante de estímulos. Con unos pocos cambios, se puede lograr una experiencia mucho más simple, enfocada en lo esencial como llamadas y mensajes, y alejada del bombardeo de redes sociales.

Cómo convertir tu celular en un “dumbphone”

Uno de los principales factores de la adicción al móvil son las notificaciones. Cada alerta genera la necesidad de revisar el dispositivo, incluso cuando no es importante. Por eso, el primer paso es desactivar todas las notificaciones innecesarias, especialmente las de redes sociales, promociones o apps de compras. Limitar los avisos a llamadas y mensajes puede reducir significativamente el tiempo de uso.

Otro cambio clave es eliminar aplicaciones. Cuantas más apps tengas instaladas, más fácil es caer en distracciones. Las redes sociales suelen ser las principales responsables, aunque no las únicas: juegos o incluso el correo laboral también pueden consumir demasiado tiempo. La recomendación es borrar todo lo que no sea imprescindible.

También es fundamental simplificar la pantalla de inicio. Cada vez que desbloqueás el celular, tenés acceso directo a múltiples tentaciones. Ocultar aplicaciones o dejar solo las básicas —como teléfono o mensajes— ayuda a reducir el uso impulsivo. En iOS se pueden ocultar páginas completas de apps, mientras que en Android se pueden quitar iconos sin desinstalarlos.

Ajustar ciertas configuraciones hace que el equipo deje de ser una fuente constante de estímulos

Alternativas menos radicales para usar menos el celular

Si no querés hacer un cambio tan drástico, existen opciones intermedias. Android, por ejemplo, ofrece herramientas como Bienestar Digital, que permite ver cuánto tiempo pasás en cada app y establecer límites de uso. Estas funciones ayudan a tomar conciencia y controlar mejor el tiempo frente a la pantalla.

En definitiva, convertir un celular viejo en un “dumbphone” es una solución simple y accesible para quienes buscan desconectarse un poco sin desaparecer del mundo digital. Con pequeños ajustes, es posible recuperar el control del tiempo y reducir el impacto de las distracciones tecnológicas en la vida diaria.