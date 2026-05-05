Cómo entrar a Facebook sin usar la contraseña: la guía paso a paso

Ambas opciones las ofrece la propia Meta y funcionan tanto en computadora como en celular. La diferencia está en el nivel de seguridad y en cuánto esfuerzo requiere configurarlas. Ambos métodos requieren que inicies sesión con tu contraseña en primer lugar. Pero tras hacer algunos cambios, en adelante podrás acceder a tu Facebook en segundos y sin contraseña.

Método 1: guardar el inicio de sesión en el navegador

El más rápido de configurar. Este método guarda las credenciales en el navegador para que la próxima vez que entrés a Facebook solo tengas que tocar tu foto de perfil, sin escribir nada.

El paso a paso es el siguiente:

Iniciá sesión en Facebook desde tu navegador. Hacé clic en tu foto de perfil arriba a la derecha y entrá a Configuración y privacidad → Configuración. Seleccioná Seguridad e inicio de sesión. En la sección "Guardar tu información de inicio de sesión", hacé clic en Editar. Activá la opción "Guardar tu información de inicio de sesión" para ese navegador. Cerrá sesión. La próxima vez que entres a Facebook, aparecerá tu foto de perfil y podrás acceder con un solo clic.

Un aviso importante: no uses este método en computadoras compartidas o de uso público. Cualquier persona que abra Facebook en ese navegador podrá entrar directamente a tu cuenta.

Método 2: configurar una passkey (la opción más segura)

Las passkeys reemplazan la contraseña por autenticación biométrica: huella dactilar, reconocimiento facial o PIN del dispositivo. Es compatible con Windows, Mac, ChromeOS y con la mayoría de navegadores: Chrome, Safari, Edge y Firefox. Ya lo utilizan empresas como Google, Apple y Amazon.

El paso a paso para configurarla:

Entrá a Configuración → Seguridad e inicio de sesión. Buscá la sección "Llaves de acceso" o "Passkeys". Seleccioná "Crear una llave de acceso". Seguí los pasos que te indica el sistema: el dispositivo pedirá confirmar tu identidad con huella, cara o PIN. Una vez configurada, la próxima vez que Facebook pida iniciar sesión, podrás usar la biometría del dispositivo en lugar de la contraseña.

Esta opción es considerablemente más segura que guardar la contraseña en el navegador, porque la autenticación ocurre en el dispositivo y no puede ser interceptada por terceros.

Qué hacer si olvidaste la contraseña y no podés entrar

Si directamente perdiste el acceso a la cuenta, Facebook ofrece recuperarla mediante el número de teléfono o el correo electrónico asociado. En la pantalla de inicio de sesión, tocá "¿Olvidaste tu contraseña?" e ingresá el correo o número registrado para recibir un código de recuperación. Si tampoco tenés acceso a esos datos, Facebook permite identificarte a través de contactos de confianza previamente configurados.