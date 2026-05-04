Pasaportes Express: así es el trámite para tenerlo 4 días en mayo 2026

El trámite lleva 15 minutos y a entrega es por correo dentro de las 96 horas hábiles posteriores a su realización.

El Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) ratificó la continuidad de los valores para acceder al Pasaporte Expréss en mayo 2026. La alternativa que garantiza la recepción del documento de viaje por correo dentro de las 96 horas hábiles posteriores a su realización, se encuentra disponible tanto para mayores de 18 años, como menores con requisitos adicionales.

"El trámite lleva: 15 minutos. Con esta modalidad expréss, la entrega será por correo dentro de las 96 horas hábiles posteriores a su realización", informó el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

¿Cómo acceder al Pasaporte Expréss en mayo 2026?

El trámite de gestión del Pasaporte Expréss en mayo 2026 se encuentra disponible para todas las personas que viajen al exterior.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar el pasaporte Expréss en mayo 2026?

Para mayores de 18 años:

DNI tarjeta vigente.

Pasaporte anterior: es recomendable pero no obligatorio.

En caso de personas incapaces:

Testimonio judicial de la designación de la/s persona/s que ejerza/n la tutela, la curatela; o en su defecto, la autorización judicial correspondiente (cuando el/los acompañante/s se presente/n con la persona que realiza el trámite).

DNI de la/s persona/s que ejerza/n la tutela, la curatela, o de la persona autorizada judicialmente.

Consentimiento expreso de quien ejerza la responsabilidad parental, la tutela o la curatela con la indicación de que su ejercicio no se encuentra limitado para prestarlo. En caso contrario, debe suplir su falta con autorización judicial.

Para menores de 18 años:

Acompañamiento del padre, madre o representante legal; y su DNI vigente.

Permiso para tramitar Pasaporte sin presencia de tus padres con certificación de la autoridad pertinente (escribano o juez). El mismo debe indicar expresamente que la autorización alcanza a Pasaportes, DNI, documentos de viaje, documentación necesaria para viajar u otras referencias específicas similares.

Si sos menor emancipado: Testimonio judicial, suscripto por el funcionario competente según las leyes aplicables.

En caso de necesitar acreditación del representante legal:

Oficio judicial o testimonio de tutela del menor. Es otorgada por el juzgado. Debe contar con sello y firma del juez, secretario o funcionario autorizado a extender oficios en cumplimiento de mandas judiciales.

Si el menor se encuentra en un hogar: autorización de representación firmada y sellada por la autoridad competente que corresponda.

Oficio judicial o testimonio de guarda provisoria con fines de adopción. Debe contar con sello y firma del juez, secretario o funcionario autorizado a extender oficios en cumplimiento de mandas judiciales.

Paso a paso, ¿cómo tramitar el Pasaporte Expréss?

Sacar turno para un Centro de Documentación Renaper habilitado en la app Mi Argentina. Pagar la tarifa del trámite desde el sitio oficial. Presentarse en la oficina elegida con la constancia de turno y el comprobante de pago. Guardar la constancia de trámite y hacer el seguimiento online con tu ID desde la web oficial. Cuando el correo vaya a domicilio, lo podrá recibir el titular o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite.

¿Cuánto cuesta el trámite de Pasaporte Expréss?

El costo del Pasaporte Expréss asciende en mayo 2026 a $ 200.000.