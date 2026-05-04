El "caribe" de la Patagonia: arena blanca y agua turquesa, pero poco lo conocen

Ubicado cerca de Villa El Chocón, el acceso a Pueblo Blanco implica cruzar la represa y recorrer un tramo de ripio, lo que contribuye a mantener su perfil poco masivo.

A poco menos de una hora de la ciudad de Neuquén, sobre la margen sur del embalse Ezequiel Ramos Mexía, emerge un destino que todavía se mueve en el terreno del boca a boca: Pueblo Blanco.

Definido como un enclave turístico en desarrollo que combina playas de arena clara, agua de tonalidad turquesa y un entorno semidesértico que remite más al mar que al paisaje patagónico tradicional, este rincón aparece como una alternativa de cercanía para quienes buscan una escapada sin grandes traslados.

¿Cómo es Pueblo Blanco?

Ubicado cerca de Villa El Chocón, el acceso a Pueblo Blanco implica cruzar la represa y recorrer un tramo de ripio, lo que contribuye a mantener su perfil poco masivo. Allí, el lago artificial, formado tras la construcción de la central hidroeléctrica, genera una costa amplia con más de un kilómetro de playas de arena blanca y suaves ondulaciones que simulan olas.

Su principal atractivo es la geografía: las dunas y la colorimetría construyen una postal inusual para la región, donde el viento y la vegetación baja terminan de definir un escenario abierto y silencioso.

En cuanto a las actividades, la propuesta gira en torno a la vida de playa. Durante el verano, los visitantes pasan el día entre baños en el lago, caminatas por la costa y largas jornadas al sol. El lugar cuenta con sectores organizados, pasarelas de madera para acceder a la playa y áreas de estacionamiento alejadas de la orilla.

Otro aspecto distintivo es su desarrollo como urbanización ecológica. Contempla construcciones que respeten el entorno natural y un crecimiento controlado, lo que explica la presencia de viviendas integradas al paisaje y la ausencia de grandes moles turísticas.

También hay servicios que permiten extender la estadía: baños, conexión WiFi y un parador gastronómico con opciones simples.

¿Cómo llegar Pueblo Blanco?

Desde la ciudad de Neuquén, se toma la Ruta Nacional 22 hasta la conexión con la Ruta 237 en dirección a Villa El Chocón. Desde allí, se accede al camino de tierra que conduce al predio. El lugar abre de viernes a domingos y feriados, desde las 9 hasta la puesta del sol.