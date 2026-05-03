Una cadena de electrodomésticos cerró 3 locales.

En el contexto de crisis económica por las políticas del gobierno de Javier Milei, una histórica cadena de electrodomésticos cerró tres sucursales en pocas semanas por la caída del consumo.

Se trata de la reconocida casa de electrodomésticos Pardo, que bajó la persiana de dos locales en Córdoba y uno en Santa Fe. Este cierre se suma a la creciente preocupación por la caída en la facturación que atraviesa el sector, reflejando una crisis profunda en el consumo a nivel nacional.

Fundada en Colón, provincia de Buenos Aires, Pardo había logrado expandirse hasta 2026 con locales distribuidos en siete provincias, especialmente apuntando a localidades donde otras grandes cadenas no habían llegado. Su estrategia se basaba en atender zonas alejadas de las grandes urbes, como la sucursal de Añelo, Neuquén, cercana a Vaca Muerta, un punto clave de actividad económica.

La dura caída de las ventas de Pardo

Sin embargo, el principal problema que enfrenta la compañía no es la ubicación, sino la falta de demanda. José Luis Oberto, secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, expresó a Canal 12 de Misiones claramente que “Pardo cierra porque no hay ventas en todo el país, todo se ha caído a pedazos y cada vez hay más cierres en todas las cadenas”.

En concreto, las sucursales de General Deheza y Río Cuarto (Córdoba), junto con la de Rafaela (Santa Fe), que habían abierto sus puertas entre 2021 y 2022, debieron ser clausuradas. La crisis económica que comenzó en diciembre de 2023 cortó de raíz los planes de crecimiento de esta empresa con más de cinco décadas de historia, fundada por Manuel Pardo en los años setenta.

El caso de Río Cuarto es paradigmático: allí, solo en abril se desvinculó a cuatro empleados, aunque la mayoría del equipo ya había sido reducido progresivamente en intentos previos por mantener la sucursal abierta.

Oberto añadió que “muy pocos rubros no están en crisis”, y que el sector de electrodomésticos sufre en particular debido a la crisis económica generada tanto por los ajustes gubernamentales como por la importación indiscriminada de productos. Además, señaló que incluso supermercados y casas de comida ven caer sus ventas, lo que confirma una baja generalizada en el consumo.

A pesar de estos cierres, Pardo mantiene 17 sucursales activas, según su sitio oficial, que incluyen tiendas especializadas en muebles y artículos para el hogar, además de un centro logístico ubicado en la provincia de Buenos Aires.