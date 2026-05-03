Los Pumitas obtuvieron un triunfo histórico ante Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20

Histórico: el triunfo de Los Pumitas ante Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20.

Los Pumitas, el seleccionado argentino M20, consiguieron un triunfo histórico al derrotar a Nueva Zelanda por 25 a 17, la primera vez que lo logran en el Rugby Championship 2026 de la categoría y en un partido que quedará marcado como uno de los hitos más importantes del rugby juvenil nacional. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda logró imponerse ante una potencia que venía dominando el certamen, en el marco de un torneo que reúne a las principales selecciones del hemisferio sur.

La victoria cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que Los Pumitas venían de caer en su debut ante Sudáfrica y necesitaban una reacción ante los Baby Blacks, que llegaban como uno de los candidatos. Ese escenario no impidió que el conjunto argentino mostrara carácter y solidez para revertir su imagen y conseguir un resultado inédito en la historia del certamen juvenil.

"Estamos felices": las sensaciones de los protagonistas tras el histórico triunfo de Los Pumitas

Tras el encuentro, desde el plantel destacaron la magnitud del logro y el esfuerzo colectivo que permitió alcanzarlo. Federico Torre, uno de los titulares en la victoria, expresó: “La verdad fue un partido muy duro. Hicimos lo que practicamos en la semana, a comparación del partido pasado. Supimos ser muy fuertes en el contacto, ganamos en todas las formaciones fijas, creo que eso es lo que nos llevó a que ganemos y hagamos historia”, reflejando la dimensión del triunfo conseguido. Además, valoraron el trabajo realizado durante la semana y la capacidad del equipo para sostener la intensidad durante todo el partido.

En esa misma línea, 'Charly' Mohapp, uno de los entrenadores del plantel, resaltó el que, en su opinión, fue el aspecto clave que le permitió al combinado albiceleste imponerse sobre sus pares oceánicos. “Más allá del resultado estamos felices. Hoy pudimos ver el equipo que somos. La verdad que no cambiamos nada en la semana, creo que este partido mejoramos el contacto. La defensa estuvo presente los 80 minutos”, manifestó.

El desarrollo del partido mostró a un equipo argentino ordenado y efectivo, que supo aprovechar sus momentos y resistir los embates neozelandeses. Esa combinación de disciplina táctica y contundencia fue determinante para sostener la ventaja y cerrar el encuentro con una victoria que alimenta la ilusión de cara a lo que resta del campeonato.

Más allá del resultado, el triunfo representa un envión anímico fundamental para Los Pumitas en un torneo que sirve como preparación para futuras competencias internacionales. En un certamen relativamente nuevo dentro del calendario, el impacto de esta victoria no solo se mide en el marcador, sino también en el crecimiento de un equipo que sigue construyendo su identidad frente a las potencias del rugby mundial.

La formación de Los Pumitas en el histórico triunfo ante Nueva Zelanda