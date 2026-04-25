Denunciaron a Patricio Albacete, exjugador de Los Pumas por violencia de género: mostraron violentos videos como prueba

El exjugador de Los Pumas Patricio Albacete fue denunciado por violencia de género por su expareja, la modelo, Pamela Pombo. Junto a la denuncia, la denunciante presentó en los medios de comunicación un video en el cual se puede ver, desde una cámara de seguridad, la brutal golpiza del exjugador de Los Pumas contra ella y las amenazas. La denuncia ya está realizada y tiene un botón antipánico.



La noticia se conoció en un programa de América, Salvese quien pueda, cuando Pombo reveló que la violencia comenzó poco después de su casamiento en diciembre de 2023 y fue aumentando con el tiempo. "Al principio intenté sostener la relación, con miedo, frustración y ganas de creer que podía cambiar. Hicimos terapia de pareja, puse todo de mí, pero llegué a un límite. Me daba miedo", confesó durante la entrevista.

En el video presentado, se escuchan episodios de violencia de Albacete contra Pombo. La exvedette explicó que vivían bajo el mismo techo aún después de separarse, porque no lograban llegar a un acuerdo para la ruptura definitiva. Esto la llevó a tomar la decisión de hacer la denuncia por violencia familiar, con una carátula que casi equivale a femicidio, buscando frenar la situación que estaba atravesando.

Yanina Latorre, conductora del programa donde Pamela contó su historia, recordó que la separación fue noticia en enero de 2024, luego de un romance que comenzó en 2023 tras años de conocerse en un gimnasio. El vínculo fue veloz: después de dos meses de noviazgo, la pareja se casó por civil el 28 de diciembre de 2023 y celebró con una gran fiesta en Pilar meses después, pero la relación terminó en medio de una crisis muy delicada.

El pasado de Albacete en el Rugby

Patricio Albacete es una de las figuras más emblemáticas del rugby argentino, reconocido internacionalmente como uno de los mejores segundas líneas de su generación. Formado en el club Manuel Belgrano, su carrera profesional alcanzó el máximo nivel en el exigente Top 14 de Francia, donde se consolidó como un referente de jerarquía y liderazgo físico.

Su etapa más gloriosa en Europa tuvo lugar en el Stade Toulousain, club en el que militó durante once temporadas entre 2006 y 2017. En Toulouse, Albacete se transformó en una pieza fundamental para la obtención de tres títulos del campeonato francés (2008, 2011 y 2012) y la prestigiosa Heineken Cup en 2010, logros que lo posicionaron como uno de los extranjeros más respetados de la liga gala.

Con la camiseta de Los Pumas, Albacete disputó 75 test matches y participó en tres Copas del Mundo: Australia 2003, Francia 2007 y Nueva Zelanda 2011. Fue un pilar indispensable de la generación que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de 2007, destacándose por su solidez en el line-out, su rigor en el contacto y una inteligencia táctica que lo convirtió en el termómetro de la delantera argentina durante una década.