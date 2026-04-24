La promesa que Dybala le hizo a Riquelme y que sacude a todo Boca

El volante dio su palabra y puede que la misma se ponga a prueba en las próximas semanas.

Después de que se lograra el regreso de Leandro Paredes, hay un segundo operativo en marcha en Boca pensando en la captación de un jugador de jerarquía internacional como es Paulo Dybala. El paso de los días expone que la “Joya” le hizo una promesa a Juan Román Riquelme. Una que se encuentra vinculada con la llegada del mercado de pases invernal en el fútbol argentino.

“Ojalá, a mí me encantaría de verdad. Lo hablo con él y tiene muchas ganas de venir”, expresó el actual capitán del conjunto de La Ribera en un stream junto a Davoo Xeneize y Gastón Edul. Los rumores señalan que cruzan mensajes de manera muy seguida y en todos se hace mención sobre la chance de que pegue la vuelta al fútbol argentino.

Esto se une a un detalle que surgió en las últimas horas. “Paulo Dybala le hizo una promesa a Juan Román Riquelme. Ni bien termine la temporada y antes de que arranque el Mundial, el delantero le comunicará al ídolo de Boca si decide vestir la camiseta azul y oro o no”, expresaron desde el medio partidario Planeta Boca. Una palabra que se conocerá en las próximas semanas.

Hay que recordar que la “Joya” se encuentra a nada de quedarse con el pase en su poder, debido a que no existen registros de conversaciones con la Roma de Italia para extender el contrato. Los medios italianos señalan que hay una intención de que se quede, pero pretenden que acepte reducir de manera más considerable su salario. Algo que provoca ciertos chispazos y que cada parte siga su camino a partir de junio.

“Nadie va a discutir la jerarquía de Dybala, un jugador de selección y con una trayectoria enorme. Pero por el momento yo no he tenido ninguna charla con él. Obviamente sería importante si algún día surge esa posibilidad, pero por el momento yo no tuve ninguna comunicación“, expresó Marcelo Delgado en charla con TyC Sports cuando le consultaron sobre la posibilidad de verlo al volante con la camiseta de Boca.

Se estima que la dirigencia tiene armada la ingeniería necesaria para presentarle a Paulo Dybala una propuesta salarial que sea acorde a los intereses que posee. Lo cierto es que la palabra final está en manos del jugador, que debe considerar si se encuentra en condiciones de cambiar el estilo de vida que experimenta en Europa. Algo que no es fácil, debido a que muchos profesionales rechazan propuestas para cumplir sus sueños y apuestan por la comodidad de sus familias.

No obstante, se trata de un caso más que particular. "Yo soy de River porque mi papá lo es, pero yo quiero que mi marido haga lo que le haga feliz", expresó Oriana Sabatini en una charla reciente con Radio Splendid. Hay que recordar que el suegro del volante es reconocido fanático del “Millonario” y se opuso en varias oportunidades a su llegada enc Boca. Aunque el sentimiento no se altera y la posibilidad de sumarse está más latente que nunca.

¿Qué otro equipo está interesado en Dybala?

Además de Boca, los medios de Italia expresan que existe un club en Medio Oriente interesado en quedarse con la ficha de Paulo Dybala y le harían una propuesta salarial más que considerable con el fin de tentarlo. Una que fue tildada del último gran salario que podría llegar a recibir antes de que su carrera como jugador profesional llegue a su fin y que el fútbol argentino no se puede permitir.

Mientras que el otro club interesado es el Milan, que podría llegar a perder los servicios de Rafael Leão en el mercado invernal. Una de las consideraciones que se analiza es realizarle a Paulo Dybala una propuesta salarial similar a la que percibe en la actualidad en la Roma. Punto de conflicto que provoca que no haya charlas para renovar un contrato que culmina en el próximo mes de junio.

