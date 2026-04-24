Las autoridades federales estadounidenses detuvieron este viernes a Gannon Ken Van Dyke, soldado de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos que participó en enero pasado del secuestro del ahora ex presidente venezolano Nicolás Maduro, por presuntamente haberse ganado 400.000 dólares tras apostar por su destitución. Fue acusado por uso ilícito de información confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de productos básicos y fraude electrónico. Van Dyke habría intentado además eliminar su cuenta de Polymarket, plataforma en la que hizo la apuesta.

Días antes de que Trump anunciara la detención de Maduro mediante la "Operación Resolución Absoluta", Van Dyke apostó en Polymarket que el presidente venezolano sería destituido antes del 31 de enero y sólo si Estados Unidos invadía Venezuela. Desde la empresa advirtieron que "un inversor abrió una cuenta en diciembre de 2025 y apostó 30.933 dólares" en cuatro predicciones relacionadas con la invasión estadounidense de Venezuela y la captura del mandatario. La mayor apuesta, que fue de 32.537 dólares, apuntó a que esto ocurriría antes del 31 de enero y le reportó a la compañía una ganancia del 1242%, equivalente a 404.222 dólares. Un portavoz de Polymarket aseguró que ya remitieron estos datos al Departamento de Justicia para cooperar con la investigación.

"En lugar de salvaguardar esa información, como estaba obligado a hacer, VAN DYKE decidió utilizarla para realizar operaciones en una plataforma de predicción de mercados para su propio beneficio", tal como indica la acusación. "Posteriormente, VAN DYKE intentó ocultar el uso ilícito de información clasificada del Gobierno de EE. UU., tratando de disimular el origen de sus ganancias ilícitas y ocultar su conexión con las cuentas vinculadas a las operaciones fraudulentas", señalaron al final del texto oficial. No quedó claro de inmediato si el acusado poseía representación legal.

De acuerdo a la acusación, tras realizar las apuestas Van Dyke habría visto informes sobre operaciones comerciales inusuales relacionadas con la misión. Acto seguido habría intentado ocultar las pruebas de las mencionadas operaciones al tratar de eliminar su cuenta de Polymarket y cambiar la dirección de correo electrónico registrada en su cuenta de intercambio de criptomonedas.

Desde el DOJ no hicieron aclaraciones sobre cuál habría sido la participación de Van Dyke en la operación que secuestró a Maduro, aunque los fiscales señalaron que fue fotografiado en la cubierta del USS Iwo Jima, el barco que llevó a Maduro hacia Nueva York tras su captura, vistiendo uniforme militar y portando un rifle junto a otros miembros del servicio.

Las declaraciones de Trump tras la detención del efectivo federal

En una conferencia de prensa prestada en el Salón Oval este jueves, el presidente Trump se refirió al caso de Van Dyke. Aseguró que avanzará en la investigación del caso, aunque afirmó: "A Pete Rose lo dejaron fuera del Salón de la Fama porque apostó por su propio equipo. Si hubiera apostado en contra de su equipo, no habría estado bien, pero apostó por el suyo".

Sin embargo el magnate republicano se mostró crítico con el mundo de las apuestas y con la participación de sus funcionarios federales en ellas. Dejó entrever que no sería la primera vez que ocurre algo así, ya que señaló que existen apuestas con información privilegiada sobre el conflicto con Irán y otros acontecimientos. "Desafortunadamente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino", señaló el titular de la Casa Blanca.

"Si te fijas en lo que está pasando en todo el mundo, en Europa y en todas partes, están haciendo estas apuestas. Nunca he estado muy a favor. No me gusta la idea en sí, pero es lo que hay. Y no, no estoy nada contento con nada de eso. Pero tienen un montón de sitios web diferentes. Tienen mercados predictivos. Es un mundo de locos. Es un mundo muy distinto al de antes", agregó el presidente estadounidense.