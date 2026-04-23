Cómo son los días de Maduro en la cárcel de EE.UU.: el relato de un ex compañero de celda

Tras haber estado preso durante tres meses en Nueva York con el ex presidente venezolano Nicolás Maduro, el rapero y ex pandillero estadounidense Tekashi 6ix9ine contó por primera vez cómo vive el ex mandatario sus días en prisión en Estados Unidos. Lo hizo durante una entrevista al aire con el streamer norteamericano Manosphere, en la que contó que "pasa la mayor parte del tiempo leyendo" y que le narró algunas confidencias respecto a cómo fue la noche en que fue secuestrado. "No voy a contar nunca esos detalles porque soy un verdadero patriota estadounidense", indicó 6ix9nine durante la nota.

Maduro fue secuestrado en la madrugada del 3 de enero de este año, después de una intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano en la que inmovilizaron a su guardia permanente y lograron entrar en su alojamiento en Casa de Los Pinos, ubicada en el complejo militar Fuerte Tiuna, en las afueras de Caracas. De ahí fue llevado a Nueva York, donde permaneció detenido algunos días y fue llevado a un juzgado federal para ser sometido a juicio bajo los cargos de narcoterrorismo y conspiración. Finalmente fue llevado Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una cárcel federal de máxima seguridad en Nueva York, donde compartió celda con 6ix9ine.

"No quería molestarlo, no quería parecer una niña mimada. Porque en cuanto entró, le dije: 'Oye, lo que necesites'", explicó el rapero y ex pandillero durante la entrevista con el streamer. Según indicó, sus camas estaban a 60 centímetros de distancia y llegó a conversar bastante tiempo con él, donde lo conoció bastante y llegó a escuchar situaciones sensibles para el ex mandatario, como la noche en la que fue secuestrado por los militares de Estados Unidos.

"Sí, lo hizo… Me contó como fue ese día, pero me lo guardaré para mí. Y si alguna vez me matan, yo decidiré no decir nada. No quiero hablar de ello en absoluto. Y nunca voy a hablar de ello. Soy un verdadero patriota estadounidense", explicó 6ix9ine cuando Manosphere intentó indagar sobre esa cuestión.

Respecto al día a día de Maduro, el rapero sostuvo que "lee mucho" y que "pasa la mayor parte del tiempo leyendo". Incluso explicó que el fuerte del ex mandatario venezolano es la lectura religiosa. "Lee la Biblia. Lee todas las Biblias", afirmó 6ix9ine, a lo que sumó: "Justo cuando me fui, estaba leyendo la Biblia en chino. No sé si era la de Buda… estaba leyendo algo. Pero lee todas las Biblias y las compara", señaló.

El rapero 6ix9ine opinó sobre la actitud del gobierno estadounidense sobre Maduro: "No quieren otro Epstein"

"A nuestro gobierno le conviene mantener a Maduro a salvo", opinó 6ix9ine sobre las pretensiones de Washington respecto al ex presidente de Venezuela. "Quieren que esto llegue hasta el final, ya sea a través de un acuerdo o a una sentencia. No quieren otro Epstein entre manos". Y continuó: "Lo último que el gobierno, la Oficina de Prisiones y el Departamento de Justicia quieren es que una persona de altísimo perfil se resbale y se caiga en la ducha. Si eso pasa, los teóricos de la conspiración se desatarán", advirtió al final.

El centro penitenciario MDC Brooklyn alberga a más de mil trescientos reclusos, la mayoría de los cuales esperan juicio en los distritos sur y este de Nueva York. El centro fue objeto de numerosas quejas por condiciones inseguras de parte de varios detenidos. Incluso varias personas fallecieron en ese penal en los últimos años. Sin embargo, su fama se debe principalmente a sus residentes famosos, entre los que estuvieron personalidades como Luigi Mangione y Ghislaine Maxwell, entre otros.