El Vaticano intentó negociar asilo para Maduro en Rusia antes del ataque de EE.UU.

La Santa Sede habría buscado intervenir en el conflicto en Venezuela.

En un intento de frenar el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el Vaticano habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el secuestrado presidente venezolano, Nicolás Maduro. Según informó el Washington Post, las tratativas para lograr ese fin se llevaron a cabo antes del operativo contra el mandatario del país caribeño por parte de las fuerzas estadounidenses.

Mientras transcurren horas decisivas para conocer el carácter de la intervención de EE.UU en Venezuela, el diario de la capital norteamericana dio a conocer un diálogo entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

"Lo que se le propuso (a Maduro) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero", dijo una persona familiarizada con la oferta rusa, quien añadió que "parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizara su seguridad".

A pesar de estas negociaciones, EE.UU. llevó a cabo una operación militar que resultó en el secuestro y detención del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, que ahora se encuentran en una cárcel en Nueva York para encarar acusaciones de narcoterrorismo.

De acuerdo a la información del Washington Post, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el presidente estadounidense, Donald Trump, incluso, habría invitado a Maduro a Washington para que pudieran discutir en persona un salvoconducto que él mismo le ofreció, pero que el venezolano aparentemente rechazó.

El Papa condenó la diplomacia “basada en la fuerza”

El papa León XIV condenó este viernes el uso de la fuerza militar como medio para alcanzar objetivos diplomáticos, ‍en un discurso anual sobre política exterior inusualmente encendido en el que también pidió que se protejan los derechos humanos en Venezuela.

León, el primer papa estadounidense, dijo que la debilidad de las organizaciones internacionales ante los conflictos mundiales era "un motivo particular de preocupación".

"Una diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza", dijo León a unos 184 embajadores acreditados ‌ante el Vaticano.

El intento de mediación se inscribe en la histórica tradición diplomática de la Santa Sede, que en conflictos internacionales suele actuar por canales reservados para evitar una escalada militar.

En el caso venezolano, el Vaticano había manifestado en distintas oportunidades su inquietud por el impacto humanitario de una intervención armada y por las consecuencias regionales de una crisis abierta entre Washington y Caracas.