Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 23 de abril de 2026

Rosario soleado.

El clima en el centro del país muestra señales de estabilidad, pero con cambios sutiles que marcan la transición otoñal. Para este jueves 23 de abril, Santa Fe y Rosario tendrán un ascenso en las temperaturas respecto al miércoles, en una tendencia que se mantendrá hacia el fin de semana.

Si bien no hay alertas ni fenómenos extremos, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con mayor circulación de aire, lo que puede modificar la sensación térmica. En este contexto, el viento se convierte en el protagonista silencioso del día. Este es un cambio brusco que marca el fin de la humedad asfixiante de los últimos días y el ingreso de una masa de aire más seco y frío.

Un dato que no debe pasar desapercibido para quienes transitan las rutas santafesinas es que este incremento notable en las ráfagas de viento, sumado a una máxima que volverá a trepar a los 23°, generará un ambiente de "primaverita" breve antes de que el frío se asiente definitivamente.

Cómo estará el clima hoy en Santa Fe

En la capital provincial, la jornada arranca con una mínima cercana a los 13° y alcanza una máxima de 23°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico de Santa Fe.

El dato distintivo es el viento: leve a moderado, con velocidades que pueden intensificarse hacia la tarde. Esto genera una sensación térmica variable, especialmente en horas tempranas y al caer la noche.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

En Rosario, el comportamiento será similar, con temperaturas entre los 12° y 23°. El cielo también se presentará con nubosidad parcial y sin precipitaciones previstas.

Pronóstico de Rosario.

Sin embargo, el viento tendrá mayor intensidad que en días previos, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 30 km/h. Esto puede impactar en actividades al aire libre y en la percepción del clima, sobre todo en zonas abiertas.

Las recomendaciones para el clima del jueves