Un actor de How I Met Your Mother fue condenado a 32 años de prisión por intentar asesinar a su exnovia

Actor de How I Met Your Mother fue condenado a 32 años de prisión por intentó de femicidio.

El actor Nick Pasqual, quien actuó en la galardonada serie How I Met Your Mother, fue sentenciado este martes a 32 años de prisión por intento de asesinato, tras apuñalar a su exnovia varias veces en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2024 y luego tratar de huir a México.

Pasqual, de 36 años, fue encontrado culpable el mes pasado de al menos tres cargos que incluyen intento de asesinato, robo y violencia doméstica contra la maquilladora Allie Shehorn, a la que había conocido en un set de grabación y con la que mantuvo una relación sentimental. Durante el juicio, Shehorn, de 37 años, testificó sobre el ataque que la mantuvo varios días en estado crítico, la mujer tenía cicatrices visibles en el brazo y el cuello productos del ataque, según reportó ABC News.

El actor, conocido por sus roles en series de televisión, irrumpió en la casa de Shehorn el 23 de mayo de 2024 y la apuñaló "múltiples veces", según dijo la Fiscalía de Los Ángeles en la acusación. Antes del ataque, la víctima había presentado recientemente una orden de alejamiento contra Pasqual debido a su comportamiento violento. El actor huyó de la escena del crimen y fue detenido en un punto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, Texas.

La víctima reveló que tuvieron una violenta pelea en el interior de su casa, en el barrio Sunland, en Los Ángeles, antes de terminar la relación. “Cerré la puerta con llave, y él empezó a darle puñetazos hasta abrirla a la fuerza, así que corrí al baño porque pensé que esa puerta tenía otra cerradura”, sostuvo llorando Allie Shehorn en la audiencia. También, explicó que luego de ser apuñalada repetidas veces debió enrollarse un cinturón alrededor del cuello y apretarlo para detener la hemorragia a la espera de que llegaran la ayuda médica.

Qué dijo el agresor antes de ser condenado y la palabra del juez

Antes de que se dictara la sentencia, el actor Nick Pasqual pidió decir unas palabras y cuando se le concedió la solicitud, expresó: “Esto me pesa mucho. Es una carga que llevaré conmigo el resto de mi vida. Trato de mantenerme centrado en la sobriedad y el arrepentimiento”. Al salir del tribunal, su exnovia declaró a The California Post que no creía "ni una palabra" de su declaración pública.

Según The New York Post, antes de dictar la pena el juez Hayden Zackey calificó a Nick Pasqual como "lo peor que puede haber" y calificó la agresión cometida como "salvaje". “Nunca he visto a nadie tan empeñado en aterrorizar a otra persona. Llamarte ser humano es un insulto a la sociedad”, fueron las palabras que recogió la publicación.

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