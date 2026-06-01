Tiene 39 episodios, un misterio imposible de resolver y está gratis en Mercado Play: la adictiva serie para maratonear

Cuando se estrenó en 2013, la serie Under the Dome se convirtió en una de las apuestas más ambiciosas de la televisión abierta estadounidense. Basada en la novela homónima de Stephen King, la producción combinó ciencia ficción, drama, misterio y supervivencia para contar la historia de una pequeña comunidad que queda aislada del resto del mundo por un fenómeno imposible de explicar. A más de una década de su estreno, vuelve a cobrar relevancia ya que la plataforma Mercado Play subió todas las temporadas para maratonear.

La trama se desarrolla en Chester's Mill, un tranquilo pueblo de Estados Unidos cuya rutina cambia de manera abrupta cuando una gigantesca cúpula transparente aparece de la nada y rodea toda la localidad. La barrera es impenetrable: nadie puede entrar ni salir, las comunicaciones quedan limitadas y los habitantes deben aprender a convivir con recursos escasos, tensiones políticas y un creciente sentimiento de desesperación.

A medida que pasan los días, los vecinos intentan comprender el origen de la misteriosa estructura. Sin embargo, la situación no solo pone a prueba su capacidad de supervivencia, sino también sus valores y relaciones personales. Secretos ocultos durante años comienzan a salir a la luz, mientras distintas facciones luchan por el control del pueblo. El misterio de la cúpula se convierte así en el eje de una historia que mezcla elementos sobrenaturales con conflictos profundamente humanos.

El elenco estuvo encabezado por Mike Vogel en el papel de Dale "Barbie" Barbara, un exmilitar que llega a Chester's Mill poco antes de que aparezca la cúpula. Junto a él se destacaron Rachelle Lefevre como Julia Shumway, Dean Norris como el poderoso y controvertido James "Big Jim" Rennie, Alexander Koch como Junior Rennie, Britt Robertson como Angie McAlister y Colin Ford como Joe McAlister.

La producción tuvo un total de tres temporadas y 39 episodios. La primera entrega despertó una fuerte curiosidad entre el público y registró buenos niveles de audiencia, especialmente durante sus primeros capítulos. Sin embargo, con el paso del tiempo la recepción se volvió más dividida. Mientras algunos espectadores valoraron la construcción del misterio y la atmósfera de encierro, otros cuestionaron ciertos giros argumentales y la complejidad creciente de la trama.

Qué dijo Stephen King sobre la serie de Under the Dome

Stephen King, autor de la novela original, mantuvo una relación cercana con el proyecto durante sus primeras etapas. El escritor expresó públicamente su entusiasmo por la adaptación y destacó que la serie no pretendía reproducir exactamente el libro. De hecho, defendió la idea de que una producción televisiva necesitaba desarrollar caminos propios para sostener varias temporadas y sorprender incluso a quienes ya conocían la historia.

Las diferencias entre la novela y la serie son numerosas. Aunque ambas comparten la premisa de una ciudad atrapada bajo una cúpula invisible, muchos personajes fueron modificados o desarrollados de manera distinta. También cambian motivaciones, relaciones y acontecimientos centrales. La explicación del fenómeno, el destino de varios protagonistas y el desenlace general presentan diferencias importantes respecto del libro.