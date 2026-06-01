El 60% de las actividades destruyeron empleo formal con Milei

Seis de cada diez actividades económicas del país destruyeron empleo formal desde la asunción de Javier Milei, mientras que las que generaron puestos de trabajo registrados no alcanzaron a cubrir el déficit, advirtió un informe privado.

Se trata de una presentación de Mision Productiva, elaborada en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El informe precisó que el 59% de las actividades económicas privadas destruyó empleo registrado entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. De las 948 ramas relevadas, 554 redujeron su cantidad de trabajadores, mientras que las otras 394 registraron aumentos.

"La dinámica predominante sigue siendo de destrucción de puestos de trabajo registrados en sectores con fuerte capacidad de absorción laboral, como construcción, comercio, industria manufacturera y diversos servicios privados", advirtió el informe.

En ese sentido, alertó que "esto configura una tendencia ampliamente negativa para el empleo formal y refleja una crisis extendida sobre buena parte del entramado productivo argentino".

Los rubros con más pérdida de empleo bajo Milei

El estudio señala que la pérdida de puestos de trabajo no se concentró únicamente en sectores vinculados a la industria o la obra pública, sino que también alcanzó a numerosos servicios privados y actividades profesionales.

Entre los rubros más afectados aparecen la construcción, con una caída de 81.295 empleos registrados, la industria manufacturera (-76.556), el sector de transporte y almacenamiento (-61.107), los servicios profesionales, científicos y técnicos (-25.449) y la intermediación financiera y seguros (-12.089).

En contraste, algunas actividades mostraron creación neta de empleo. Los mayores incrementos se registraron en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (+17.351 puestos), salud humana y servicios sociales (+17.259), alojamiento y gastronomía (+8.959) y enseñanza (+7.858).

Los cambios en la modalidad del empleo

En paralelo a la destrucción neta del empleo registrado, otro fenómeno preocupante es el crecimiento del empleo informal y de los trabajadores bajo régimen de monotributo.

La recuperación del empleo registrado tras la pandemia dejó una transformación profunda en el mercado laboral argentino: mientras el trabajo asalariado formal cayó fuertemente bajo la gestión de Javier Milei, el monotributo fue la modalidad que más creció en los últimos años.

Así surge de un informe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) elaborado en base a datos oficiales del SIPA, que además advierte sobre la caída del empleo industrial y el avance del pluriempleo.

El estudio señala que el empleo registrado alcanzó un pico de 13,4 millones de trabajadores en diciembre de 2023, pero desde entonces inició una caída sostenida hasta llegar a 12,9 millones en enero de 2026.

En paralelo, el monotributo se consolidó como la única modalidad ocupacional con un crecimiento significativo desde la pandemia: aumentó 34,7% entre enero de 2020 y enero de 2026, con más de 565 mil nuevos inscriptos. En contraste, el empleo asalariado privado apenas avanzó 2,9% y el público 5,6% en el mismo período, evidenciando un estancamiento.