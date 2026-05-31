Por que Lionel Scaloni no convocó a Ángel Di Maria para la Selección Argentina en el Mundial 2026

Ángel Di María con la Selección Argentina.

La posibilidad de ver a Ángel Di María disputar un último Mundial con la camiseta de la Selección Argentina era un deseo compartido por millones de hinchas. Después de convertirse en uno de los máximos ídolos de la historia albiceleste gracias a sus goles en finales y su protagonismo en la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024, muchos imaginaban al rosarino formando parte de la lista rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, cuando Lionel Scaloni confirmó la nómina definitiva para el Mundial 2026, el nombre de “Fideo” no apareció entre los convocados. La ausencia llamó la atención por tratarse de uno de los futbolistas más determinantes del ciclo campeón, aunque detrás de la decisión existía una explicación que el propio Di María había dejado clara mucho antes del inicio de la competencia.

La razón por la que Scaloni no convocó a Di María para el Mundial 2026

Di María no fue convocado al Mundial 2026 porque decidió retirarse de la Selección argentina tras la Copa América 2024. El futbolista consideró que su ciclo con la camiseta albiceleste estaba cumplido después de conquistar cuatro títulos consecutivos y prefirió cerrar su etapa en el mejor momento de su carrera internacional.

La determinación del rosarino ya había sido comunicada tiempo atrás tanto al cuerpo técnico como a sus compañeros. Incluso Lionel Scaloni había reconocido públicamente que la posibilidad de un regreso era más un deseo del entorno y de los fanáticos que una opción concreta para el jugador. El entrenador aseguró meses atrás que mantenía una excelente relación con Di María, pero remarcó que “es una etapa terminada” dentro de la Selección Argentina.

Di María con la Copa del Mundo.

La renovación en Argentina

La ausencia de Di María también forma parte de un proceso de renovación gradual dentro del plantel campeón del mundo. Aunque Scaloni sostuvo gran parte de la base que ganó en Qatar 2022, el cuerpo técnico comenzó a incorporar nuevos nombres pensando en el futuro del seleccionado. Futbolistas jóvenes como Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco y Thiago Almada empezaron a ganar espacio en una lista que mezcla experiencia y recambio generacional.

A pesar de no estar en la convocatoria, Di María dejó una marca imborrable en la historia de la Selección argentina. Sus goles en las finales ante Brasil en el Maracaná, Italia en Wembley y Francia en Qatar lo transformaron en uno de los jugadores más decisivos de la era Scaloni. Además, fue uno de los referentes del vestuario durante el ciclo más exitoso del fútbol argentino en las últimas décadas.