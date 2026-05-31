El once ideal de las 7 Selecciones candidatas a ser campeonas en el Mundial 2026

El once ideal de todas las Selecciones candidatas al título en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 será el 23° de la historia, con la ausencia del tetracampeón Italia como la novedad más resonante en la previa. La Copa del Mundo a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio y culminará el 19 de julio. Antes del arranque de la máxima cita del fútbol, aparecen siete candidatas al título: la Selección Argentina, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil y Alemania. Por lo tanto, vale la pena repasar el once ideal de cada uno de esos equipos.

Por supuesto, los favoritismos en la antesala no siempre se reflejan luego dentro de la cancha, aunque a lo largo de las épocas no hubo otros países que se coronaron por fuera de los mencionados y de Uruguay. Al margen de las probables sorpresas, que siempre hay en todos los certámenes, pueden colocarse en un segundo escalón al propio Uruguay, Bélgica, Países Bajos, Marruecos y Croacia. De hecho, los dos últimos fueron semifinalistas en la edición pasada en Qatar 2022.

La formación ideal de todos los candidatos al título en el Mundial 2026

La Selección Argentina (esquema táctico de 4-3-3)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La Selección Argentina, sólo con la baja de Di María con relación a los titulares en la final ante Francia.

Francia (4-2-3-1)

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Théo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N´Golo Kanté; Michael Olise, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España (4-3-3)

David Raya; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Eric García, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Nico Williams. DT: Luis de la Fuente.

Inglaterra (4-3-3)

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Kobbie Mainoo, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rahford. DT: Thomas Tuchel.

Portugal (4-3-3)

Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araújo, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto. DT: Roberto Martínez.

Brasil (4-2-3-1)

Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius; e Igor Thiago. DT: Carlo Ancelotti.

Alemania (4-3-1-2)

Manuel Neuer; Waldemar Anton, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Jamal Musiala; Florian Wirtz y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Los grupos del Mundial 2026