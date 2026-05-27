España, la Selección que pasó de "La Furia" al "tiki tiki" y su karma en los Mundiales

España, de "La Furia" al tiki tiki y su karma en los Mundiales.

La Selección de España es una de las máximas candidatas al título en el Mundial 2026, aunque su recorrido histórico en las Copas del Mundo estuvo repleto de espinas y sinsabores. Si bien siempre tuvo jugadores importantes y en los últimos tiempos le sumó estrellas, la realidad es que solamente fue campeón en Sudáfrica 2010 de la mano de una generación impresionante con la base en Barcelona.

Ahora, con Lamine Yamal como la principal figura del mismo club, el plantel dirigido por Luis de la Fuente se perfila como uno de los favoritos a levantar el trofeo en el certamen a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México. Desde Emilio Butragueño hasta Xavi Hernández y Andrés Iniesta, el camino de "La Roja" pasó de "La Furia" al "tiki tiki" y los karmas posteriores en los Mundiales con el transcurrir de las competencias.

La historia de la Selección de España en los Mundiales de fútbol

La curiosidad indica que la única vez que llegó al podio fue en 2010, cuando salió campeón. En el resto de las ediciones en las que participó (16 de 22), nunca estuvo entre los tres primeros. Las seis ausencias fueron en las Copas del Mundo de 1930, 1938, 1954, 1958, 1970 y 1974.

El desafío inicial fue en Italia 1934, cuando fue eliminado en los cuartos de final y acabó quinto. En Brasil 1950 fue cuarto y, desde ese momento, hubo una época paupérrima para España en las Copas del Mundo: apenas terminó séptimo como mejor resultado hasta Corea - Japón 2002, cuando fue quinto. De hecho, organizó el torneo en 1982 y terminó 12°, en un fracaso histórico por el que fue apuntado por gran parte de la prensa deportiva.

La participación en México 1986, donde fue eliminada en los cuartos de final, tuvo como el momento más brillante los cuatro goles de Emilio Butragueño a Dinamarca en los octavos de final. Aquella victoria por 5-1 colocó a "La Roja" como un gran candidato al título, aunque pocos días más tarde se pegó uno de los máximos golpazos de su historia al caer ante Bélgica por penales en los cuartos.

La despedida de Corea - Japón 2002 fue directamente escandalosa, conocida como "El Atraco" en España. El árbitro egipcio Gamal Al-Ghandour le anuló dos goles legítimos al conjunto europeo frente al local Corea del Sur, aún sin el VAR en aquel entonces. Los tantos de Rubén Baraja y Fernando Morientes eran válidos, aunque el juez africano despojó al cuadro visitante de la chance de instalarse entre los cuatro mejores del planeta. Un desastre que trascendió fronteras.

El título de España en Sudáfrica 2010, una bisagra para su estilo de juego

El trago amargo pasó para la Selección de España en aquella época y, tras otro fracaso con los octavos de final en Alemania 2006, llegó el momento más glorioso en 2010. Con una generación impactante, dicha Copa del Mundo significó un quiebre histórico para "La Roja", que pasó de "La Furia" al "tiki tiki" para coronarse en el único certamen de todos los tiempos disputado en África.

Aquel equipo inolvidable, dirigido por Vicente del Bosque, tuvo poco gol pero su dominio desde la posesión del balón fue tan grande que así y todo le alcanzó para levantar el trofeo por única vez. El estreno fue con una inesperada derrota por 1-0 frente a Suiza, aunque luego la victorias ante Honduras (2-0) y Chile (2-1) le valieron el pase a los octavos de final. A partir de allí, dejó en el camino a Portugal, Paraguay, Alemania y Holanda para ser campeón. La curiosidad fue que todos los triunfos fueron por 1-0, con la prórroga incluida en la final. El mano a mano que le sacó Iker Casillas a Arjen Robben y el gol de Iniesta en el alargue quedarán para siempre en la memoria de todos los españoles.

España, campeona del mundo por única vez en Sudáfrica 2010.

Lejos del despegue, los tres fracasos siguientes

Cuando se creía en líneas generales que la estrella obtenida en Sudáfrica iba a ser el punto de partida para consolidarse como potencia, llegaron golpazos inesperados que hundieron al Seleccionado en sus peores pesadillas. No solamente fue eliminada en la fase de grupos en Brasil 2014, sino que además cayó en los octavos en Rusia 2018 y Qatar 2022. Los adversarios que lo dejaron en el camino también hablan por sí solos: Chile, Rusia y Marruecos respectivamente...

La despedida de la generación dorada fue inevitable y llegaron nuevos valores jóvenes, fundamentalmente surgidos en La Masía de Barcelona. Aparecieron entonces notables futbolistas en escena como Pau Cubarsí, Yamal, Fermín López (se perderá el Mundial por una lesión), Gavi, Eric García y Dani Olmo por ejemplo. Si bien no se crió en La Masía, Pedri también juega en el conjunto catalán y es uno de los mejores mediocampistas del planeta con apenas 23 años.

Lamine Yamal, un crack absoluto de España.

La lista de España en el Mundial 2026

Arqueros:

Unai Simón (Athletic Club).

David Raya (Arsenal).

Joan García (Barcelona).

Defensores:

Pedro Porro (Tottenham).

Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Aymeric Laporte (Athletic Club).

Pau Cubarsi (Barcelona).

Marc Pubill (Atlético de Madrid).

Eric García (Barcelona).

Marc Cucurella (Chelsea).

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Mediocampistas:

Rodrigo Hernández (Manchester City).

Martín Zubimendi (Arsenal).

Pedri (Barcelona).

Fabían Ruiz (PSG).

Dani Olmo (Barcelona).

Mikel Merino (Arsenal).

Gavi (Barcelona).

Alex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros:

Lamine Yamal (Barcelona).

Yeremy Pino (Crystal Palace).

Ferrán Torres (Barcelona).

Mikel Oyarzábal (Real Sociedad).

Borja Iglesias (Celta de Vigo).

Nico Williams (Athletic Club).

Víctor Muñoz (Osasuna).

El fixture de España en el Mundial 2026