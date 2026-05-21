No estará en el debut de España: cuánto partidos del Mundial se perderá Lamine Yamal

El debut frente a Cabo Verde no lo tendrá al mejor jugador del Barcelona en el campo de juego.

La preparación de cara al evento más importante de la temporada expone que algunos jugadores deben tomar medidas extremas con el fin de evitar la presencia de lesiones que los quiten del campo de juego. En el caso de España, se tiene confirmado que Lamine Yamal al menos un partido del Mundial se va a perder. Una novedad que enciende varias alarmas, debido a que se trata de la principal figura del plantel.

Lo primero a señalar es que el joven futbolista del Barcelona se encuentra en pleno proceso de recuperación de una dolencia en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Se trata de una lesión que contrajo después de lanzar un penal en La Liga. Esto provocó que dejara de sumar minutos y que tuviera una estricta recuperación en la que el contacto con el balón quedó más que postergado.

“Hasta el Mundial no toco un balón”, expresó Yamal hace unos días en charla con sus compañeros de la Kings League. Al ser uno de los convocados, se le preguntó si estaba en condiciones de lanzar un penal para La Capital FC, pero se negó a prestarle sus servicios al equipo al cual pertenece. Una decisión que nace a partir de lo que la Selección de España le recomendó.

Si bien el delantero forma parte de la lista de los 26 convocados para disputar el certamen, se tiene conocimiento de que no va a formar parte de todos los partidos que corresponden a la fase de grupos. Se menciona que no tendrá minutos frente a Cabo Verde en el debut, que se va a producir el próximo 15 de junio. Mientras que con Arabia Saudita, su presencia se encuentra en duda.

Los médicos de la Selección de España entienden que Lamine Yamal estaría en condiciones de ingresar desde el banco para el último encuentro de la fase regular, que es el gran choque ante Uruguay. Dependiendo de la colección de puntos de ambos equipos, se podría tratar de un partido de alto riesgo o uno para completar la agenda antes de pasar a la instancia de 16avos de final.

El particular parche que Lamine Yamal usará en su camiseta

El Mundial que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México es uno que presenta una serie de cambios con relación a los anteriores. Una de las decisiones que la FIFA implementará en el certamen es que todos aquellos jugadores que cumplan con un requisito especial tendrán un parche particular en sus camisetas. Uno que deberá estar presente en cada uno de los partidos que se disputen.

Es que jugadores como Lamine Yamal tendrán un parche en su brazo que señalará que se trata de un jugador debutante en el certamen. Se trata de un distintivo que, para el organismo que regula el fútbol, permitirá crear piezas de colección que luego van a ser exhibidas y que podrían llegar a cobrar gran importancia con el paso de los años o que formen parte del equipo que se consagre campeón.

Una decisión que despertó varias críticas en las redes sociales, debido a que los hinchas manifiestan que los parches permitidos deben ser dos. Uno que distinga la edición del Mundial y el que señala al equipo que se encuentra ocupando el rol de vigente campeón, como es el caso de la Selección Argentina.