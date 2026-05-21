Se pelearon dos figuras de grandes canales.

La noche de los Premios Martín Fierro 2026 terminó en escándalo, pero no precisamente por lo que pasó dentro del salón. La verdadera bomba explotó afuera o mejor dicho, en redes sociales entre una figura de El Trece y otra de Telefe.

¿Quiénes son las figuras que se pelearon?

La protagonista fue Fernanda Iglesias, quien sin estar presente en la gala protagonizó un ataque feroz contra varias figuras del medio. Pero el blanco principal fue Analía Franchín, flamante ganadora como mejor panelista.

Fernanda Iglesias le declaró la guerra a Analía Franchín.

Todo arrancó cuando se anunció el premio para la integrante de A la Barbarossa. Lejos de celebrarlo, la panelista de Puro Show reaccionó con furia en su cuenta de X.

“Así me amenazaba la ‘mejor panelista’ de la tele”, escribió, adjuntando un supuesto chat privado que rápidamente se viralizó y encendió la polémica.

En ese intercambio, Franchín habría sido lapidaria: “Te dije que no me rompieras más las pelotas. Estás muy enferma”, una frase que alimentó el fuego cruzado.

La picante advertencia de Fernanda Iglesias a Analía Franchín

Pero la periodista de El Trece no se quedó ahí. Redobló la apuesta con insultos directos y hasta pidió el cierre de APTRA por haberle otorgado el premio.

Del otro lado, Franchín eligió responder desde Desayuno Americano con total indiferencia. “Me chupa los dos huevos”, lanzó, minimizando por completo el escándalo.

Pero esa frase fue gasolina para Iglesias, que volvió a cargar con un mensaje todavía más picante. “Ya va a dejar de chuparte dos huevos. Este jueves cuento todo. Decile a tu marido que lo mire también”, disparó, sin filtro.

El mensaje de Fernanda Iglesias para Analía Franchin.

La advertencia, dirigida al entorno de Franchín y con mención implícita a Sebastián Eskenazi, dejó a todos en alerta y convirtió el conflicto en una bomba a punto de explotar.

Ahora, todas las miradas apuntan a Puro Show, donde Iglesias prometió revelar información que podría escalar aún más la guerra.

Así, lo que empezó como una entrega de premios terminó en un enfrentamiento sin retorno. Y en la televisión argentina, cuando alguien amenaza con “contar todo”, el escándalo recién empieza.