Qué necesita Boca para clasificar a octavos en la Copa Libertadores tras empatar con Cruzeiro

Después del empate 1-1 de Boca ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, el conjunto que dirige Claudio Úbeda quedó en una situación muy complicada. El conjunto xeneize necesita una serie de resultados para clasificar a la siguiente ronda, pero todavía depende -en algún punto- de si mismo.



En caso de ganarle a Universidad Católica y empatar con Cruzeiro clasifica, pero depende de la diferencia de gol (si el cuadro chileno vence a Barcelona de Ecuador).

Si gana, seguramente, pase aunque depende de algunos números.

El panorama más complicado es que empate ambos encuentros: en ese caso, se clasifica segundo si Barcelona le gana a Universidad Católica (el proximo jueves) y no a Cruzeiro o, si Barcelona gana ambos y queda puntero, Boca, Cruzeiro y Universidad Católica desempatan en el segundo puesto. Si Barcelona le gana a Cruzeiro y no a Universidad Católica, o no gana ninguno de los dos, Boca queda eliminado.

El duelo entre U. Católica y Barcelona correspondiente a la fecha 5 del grupo D se disputará en el estadio Claro Arena desde las 21:30 (hora Argentina), el jueves 21 de mayo.

Así llegan U. Católica y Barcelona

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo



Últimos resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores

En su visita anterior, U. Católica empató por 0 con Cruzeiro. En los últimos 3 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 4 en su valla. Barcelona venció en casa a Boca Juniors por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 6 en su arco.

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de U. Católica.