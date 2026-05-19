Los motociclistas Márquez y Zarco reciben el alta tras las caídas en el Gran Premio de Cataluña

FOTO DE ARCHIVO. Alex Marquez, del BK8 Gresini Racing MotoGP, celebra en el podio su victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de España, en el Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera, España

Álex ​Márquez y Johann Zarco han recibido el alta hospitalaria tras sufrir ambos lesiones ‌en distintos accidentes que ‌provocaron que el Gran Premio de Cataluña del domingo se suspendiera dos veces con bandera roja.

Márquez, del equipo Gresini Racing, chocó por detrás con la moto de Pedro Acosta y se estrelló contra un muro antes de ​dar varias vueltas ⁠de campana en el aire al ‌perder el control en la grava.

Márquez ⁠fue trasladado de urgencia al ⁠hospital, donde las pruebas confirmaron que tenía una fractura marginal en una vértebra cerca del cuello, ⁠así como una fractura en la ​clavícula derecha.

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"Alex Márquez fue operado ‌con éxito anoche de una ‌fractura en la clavícula derecha, que se ⁠estabilizó con la inserción de una placa", informó Gresini Racing en un comunicado el lunes, añadiendo que se le había dado ​el ‌alta para salir del hospital más tarde ese mismo día.

Tras la reanudación de la carrera, Zarco, de LCR Honda, se vio involucrado en una caída con ⁠Francesco Bagnaia, de Ducati, y Luca Marini, de Honda.

Zarco rodó por la grava con la pierna enganchada en la moto de Bagnaia y el equipo confirmó que el francés había sufrido lesiones en los ligamentos de la rodilla, así ‌como una pequeña fractura en el tobillo.

"Tras la caída en Barcelona durante la carrera del domingo, Johann Zarco abandonó el Hospital Universitari General de Catalunya el lunes por la tarde y ‌viajó a Francia", dijo LCR Honda en un comunicado.

"El martes visitará al renombrado especialista en rodillas Dr. ‌Bertrand Sonnery-Cottet ⁠en Lyon para una evaluación más detallada de su estado y para ​determinar los próximos pasos en su recuperación."

Con información de Reuters