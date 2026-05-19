Ráfagas en Santa Fe y Rosario: cómo será el martes 19 de mayo de 2026

Vientos en Santa Fe.

La semana arranca con un escenario típicamente otoñal en el centro del país. Después de varios días de inestabilidad y humedad elevada, el ingreso de aire frío provocará un descenso térmico importante en Santa Fe y Rosario, dos de las ciudades más pobladas de la provincia y donde las ráfagas de viento serán protagonistas durante buena parte del día.

El fenómeno no implica alerta meteorológica, pero sí condiciones incómodas para quienes deban salir temprano. La combinación de viento, niebla matinal y temperaturas cercanas a 1 grado generará sensaciones térmicas aún más bajas, especialmente durante la mañana y la noche, anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

En Rosario, el martes 19 de mayo tendrá una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de apenas 1 grado. Durante las primeras horas del día se espera presencia de niebla y viento leve a moderado del sector sur y sudoeste.

Con el correr de la jornada aparecerá el sol y las condiciones mejorarán, aunque el viento seguirá presente. Las ráfagas oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la tarde y la noche, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico de Rosario.

Otro dato relevante es el fuerte contraste térmico: la mañana arrancará prácticamente invernal, mientras que por la tarde la temperatura subirá hasta valores más agradables.

Cómo sigue el clima este Santa Fe hoy

La capital provincial presentará un panorama muy similar. El martes tendrá una máxima de 18 grados y una mínima de 2 grados, con bancos de niebla durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El viento soplará desde el sur y sudoeste, con ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora en distintos momentos del día. Hacia la tarde se espera una mejora del tiempo, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables.

Pronóstico de Santa Fe.

El ingreso de aire frío responde a un patrón climático que comenzó a consolidarse en la región pampeana durante las últimas semanas. El SMN advierte un mayo con mañanas particularmente frías y amplitudes térmicas pronunciadas en el litoral argentino.

Pronóstico extendido: cómo seguirá el tiempo en Santa Fe y Rosario

El miércoles 20 de mayo continuará el frío matinal tanto en Rosario como en Santa Fe. Las mínimas rondarán los 3 grados, mientras que las máximas volverán a ubicarse cerca de los 17 y 18 grados.

Para el jueves se prevé un leve descenso de las temperaturas máximas, aunque sin lluvias a la vista. El escenario general marca estabilidad atmosférica, cielos parcialmente nublados y viento moderado, en un otoño que empieza a mostrar rasgos cada vez más cercanos al invierno.