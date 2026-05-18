Ataques rusos causan un muerto y más de 30 heridos en Ucrania, según autoridades ucranianas

Un coche destruido y edificios dañados en el lugar de un ataque de drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar dado como Odesa, Ucrania, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo

Rusia ​lanzó drones, ataques aéreos y bombardeos contra Ucrania durante la noche, dirigiéndose contra ciudades ‌como Odesa, en el ‌sur, y Dnipró, en el sureste, lo que causó la muerte de una persona y dejó más de 30 heridos, según informaron el lunes las autoridades ucranianas.

Los drones impactaron en edificios residenciales, una escuela y una guardería en ​el importante puerto ⁠de exportación de Odesa, en el mar ‌Negro, según informó Serhi Lysak, jefe ⁠de la administración militar local, ⁠a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Un niño de 11 años y un hombre de 59 ⁠resultaron heridos en el ataque, añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rusia ​atacó con misiles la ciudad de ‌Dnipró, en el sureste ‌de Ucrania, en un ataque independiente, hiriendo a ⁠18 personas, entre ellas dos niños, una niña de dos años y un niño de 10, según informó el gobernador regional Oleksandr ​Hanzha a ‌través de Telegram.

En la región sudoriental de Zaporiyia, tres personas resultaron heridas tras los ataques nocturnos, añadió el gobernador regional, Ivan Fedorov, en Telegram.

Los ataques en la ⁠región sureña de Jersón causaron un muerto y nueve heridos, según informó el gobernador regional, Oleksandr Prokudin, a través de Telegram.

En Rusia, se derribaron drones durante la noche en regiones como Rostov y Bélgorod, en el sur, según informó la agencia de ‌noticias Interfax, citando al Ministerio de Defensa.

Al menos cuatro personas murieron durante el fin de semana, tres de ellas en la región de Moscú, después de que Ucrania lanzara su mayor ataque ‌nocturno con drones contra la capital rusa en más de un año, según informaron las autoridades el domingo.

Reuters ‌no ha ⁠podido verificar de forma independiente las informaciones del campo de batalla. Ambas partes ​niegan haber atacado deliberadamente a civiles.

Con información de Reuters