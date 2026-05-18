Cómo es la pestaña "Historial" que suma X a la aplicación

La iniciativa fue anunciada por la directora de producto de X, Nikita Bier, quien describió la nueva función como una opción para ayudar a los usuarios a "seguirle la pista" a todo su contenido favorito en la plataforma. El contexto que explica la novedad es simple: la línea de tiempo de X se mueve tan rápido que los hilos, videos o artículos interesantes desaparecen de la vista en minutos, y hasta ahora no había forma de recuperarlos fácilmente.

Qué guarda el Historial

La pestaña funciona como un sistema de recuperación estructurado con cuatro categorías. Incluye publicaciones guardadas con marcadores, vídeos de formato largo, artículos extensos y publicaciones que recibieron un me gusta.

No todo el contenido funciona igual dentro de la pestaña. Los Marcadores y los Me gusta corresponden a acciones explícitas realizadas por los usuarios, mientras que las pestañas de Vídeos y Artículos se completan automáticamente según la actividad registrada en la plataforma. Es decir, si viste un video hasta el final o leíste un artículo largo, aparecerá en el historial aunque no lo hayas guardado manualmente.

Dónde se encuentra y qué reemplaza

La nueva pestaña está ubicada en el menú lateral izquierdo de la app. Esta nueva sección sustituirá la actual pestaña de Marcadores, unificando todo el contenido en un solo espacio. Los Marcadores no desaparecen: simplemente pasan a ser una de las categorías dentro del Historial, junto al resto del contenido interactuado.

La privacidad como eje central

El Historial es completamente privado. La sección solo es accesible para el titular de la cuenta. Nadie más puede ver qué contenido guardó o con qué interactuó el usuario. Esta decisión alinea a X con los estándares de privacidad del historial de visualización que ya tienen plataformas como YouTube o Netflix.

Por qué importa para la estrategia de X

La función llega en un momento en que X busca consolidarse como plataforma de contenido largo. En los últimos años, la red social amplió sus capacidades al permitir la publicación de artículos extensos y al potenciar el consumo de video, yendo mucho más allá del límite original de 280 caracteres. El Historial da sentido a esa apuesta: si hay más contenido largo para consumir, necesitás un lugar donde retomarlo. Por ahora el despliegue es solo para iOS; la llegada a Android no tiene fecha confirmada.