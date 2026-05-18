6 consejos para elegir tu próxima laptop gamer

Fuente: Hiraoka.

El mercado cambió: la nueva generación de GPUs RTX 50 Series llegó a laptops, el equilibrio térmico se volvió tan importante como la potencia bruta, y la IA se integró en los procesadores. Antes de gastar, conviene entender qué miran quienes saben.

1. El TGP de la GPU importa más que el modelo

El número de modelo de la tarjeta gráfica puede ser engañoso. El factor técnico clave es el TGP (Total Graphics Power), que indica cuánta energía puede consumir la GPU según el fabricante y determina el rendimiento real. Una RTX 4060 con 140W de TGP puede rendir mejor que una RTX 4070 limitada a 60W. Siempre buscá el dato de TGP en las especificaciones técnicas antes de comprar y desconfiá si no aparece mencionado.

2. La pantalla es tan importante como la GPU

Una GPU potente con una pantalla mediocre arruina la experiencia. Más allá de la tasa de refresco —144Hz o 240Hz—, hay que fijarse en el brillo y la fidelidad cromática. Lo ideal es una pantalla con mínimo 300-400 nits de brillo y que cubra el 100% del espacio sRGB. En cuanto a resolución, el estándar más equilibrado en 2026 es QHD (1440p). El 4K es poco práctico en pantallas de 15 o 17 pulgadas y exige demasiado a la GPU; el Full HD sigue siendo válido si el presupuesto aprieta.

3. La refrigeración define el rendimiento sostenido

Una laptop que se calienta es una laptop que recorta potencia. El thermal throttling —la reducción automática de rendimiento para bajar la temperatura— puede hacer que un equipo de gama alta rinda igual que uno de gama media. Si el chasis no disipa bien, el equipo recorta potencia para sobrevivir. Las laptops ultradelgadas suelen sacrificar temperatura y potencia solo para lograr una apariencia más estilizada. Antes de comprar, buscá reviews con pruebas de FPS sostenidos y temperaturas bajo carga durante al menos 30 minutos.

4. La RAM mínima aceptable es 16 GB, y la mejor opción es DDR5

Los 8 GB ya no alcanzan para juegos modernos. En 2026 el mínimo aceptable es 16 GB. Los 32 GB son ideales para quienes hacen streaming, multitarea o buscan mayor proyección a futuro. Conviene preferir RAM DDR5 y evitar configuraciones totalmente soldadas para permitir futuras ampliaciones.

5. El SSD NVMe transforma la experiencia más que el procesador

El almacenamiento es el componente más subestimado y el que más impacta en el uso diario. Un SSD rápido reduce los tiempos de carga y mejora la fluidez general del sistema. Se recomienda al menos 1 TB de almacenamiento, dado el tamaño de los juegos actuales. Un SSD NVMe de calidad hace que cualquier equipo se sienta más ágil que uno con disco rígido o SSD básico, independientemente del procesador.

6. El procesador no necesita ser de gama extrema

Un i9 o Ryzen 9 no va a darte más FPS en la mayoría de los juegos. Para jugar, un i7 o Ryzen 7 es suficiente. Los procesadores más avanzados generan más calor, se ven limitados por la temperatura y, en la práctica, rinden casi igual que uno de gama 7 a un costo mucho mayor. La excepción son los usuarios que hacen streaming o edición de video en simultáneo, donde los núcleos extra sí se aprovechan.

Lo que podés ignorar sin culpa: las luces RGB, el diseño agresivo y los nombres de marketing sin datos técnicos concretos. Las luces RGB no mejoran el rendimiento y pueden incrementar el costo y el consumo energético.