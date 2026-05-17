Villarruel reactiva la guerra con Milei por denuncias vinculadas a las FF.AA.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a criticar a su propio Gobierno y, principalmente, al presidente Javier Milei porla compra de un avión en mal estado para la Fuerza Aérea. La dirigenta que ya en varias ocasiones ha mostrado la interna que existe con el mandatario y con gran parte de su gabinete aseguró a través de las redes sociales que, por cuestiones "mucho menos" importantes, "renunciaban todos los implicados".

Victoria Villarruel hizo foco en la compra de un avión en mal estado para la Fuerza Aérea, un hecho que la titular del Senado calificó de "gravísimo". A través de sus redes sociales, la vicepresidenta cuesitonó la adquisición del material bélico y apuntó directametne contra el ministerio de Defensa que, durante dos años, estuvo a cargo de Luis Petri y, actualmetne, tiene a Carlos Presti como su titular. En el mismo mensaje, Villarruel -que tiene su principal poder político en las fuerzas armadas- aseguró que "mientras los sueldos están en el subsuelo y la obra social totalmente quebrada ¿a quien responden estos uniformados?". De esta forma hizo hincapié directamente en la situación de las fuerzas.

Al respecto apuntó contra la situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) sobre la que dijo que se encuentra "totalmente quebrada". En este sentido, ya hubo cruces anteriores por el estadio de la Obra Social. Con respecto a los aviones, lo que se conoció fueron presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina durante los últimos años. En este punto principal, según tomó Victoria Villarruel a partir de una publicación del diario Clarín, se involucra a la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR en 2025, operación que, según la denuncia, habría sido direccionada desde el inicio y concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones cuestionadas por especialistas del sector aeronáutico.

Según consta en la denuncia la licitación para incorporar una aeronave de transporte mediano se inició en mayo de 2025 ya que en menos de dos meses, el proceso ya estaba adjudicado. Más allá de la velocidad con el cual se desarrolló la compra, lo que se supo es que un informe técnico posterior detectó múltiples deficiencias en la unidad comprada, entre ellas signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Además de que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra.

Luego de los dichos de Villarruel, fue el mismo Luis Petri, exministro de Defensa, que en sus redes sociales indicó: "Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa: .

El cruce no es un hecho aislado, sino un capítulo más de una ruptura total que arrastra meses y que ya se debate públicamente. La tensión entre la fórmula presidencial de La Libertad Avanza (LLA) alcanzó su punto más alto cuando el propio Milei la tildó de "traidora" y "demagoga", acusándola de mantener una agenda propia y despegarse de las medidas del oficialismo.

"Playmobil": Villarruel volvió a fustigar a Petri y no se olvidó de Bullrich, en otro capítulo de la interna

Victoria Villarruel redobló su ataque contra Luis Petri y no se olvidó de Patricia Bullrich. La Vicepresidenta aprovechó interacciones con usuarios de X para cruzar la gestión del actual diputado nacional en el Ministerio de Defensa y de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado en la cartera de Seguridad.

Frente a un usuario de X que criticaba los recortes en Defensa, Villarruel aprovechó para acotar que si la cartera "no puede cumplir con sus funciones básicas" resulta "imposible pensar en soberanía". "El ex ministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos 2 años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso", lanzó la titular del Senado.

En la misma jornada, en respuesta a una publicación del periodista Willy Kohan, que señaló que, Petri deberá enfrentar "un escenario legal crítico que pone bajo la lupa su gestión administrativa, financiera y política"; Villarruel sostuvo que "el diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias".