Dos presidentas a cargo del país: Karina busca activar la gestión y Villarruel se despega de Adorni

Cuando el Presidente se encuentra en el exterior, la Vicepresidenta ejerce el comando del Poder Ejecutivo. Sin embargo, cuando Javier Milei tomó otra vez un avión a Estados Unidos, dos mujeres quedaron a cargo. Por un lado y legalmente, Victoria Villarruel, su ex compañera de fórmula con quien mantiene una tirria que los distanció completamente. Por otro lado y realmente en control de la gestión y del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA), la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también enemiga política de la titular del Senado.

La agenda de Karina Milei

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Milei partió a Estados Unidos el martes al mediodía para dar una disertación económica en el Instituto Milken, en lo que fue su cuarto viaje a Estados Unidos en el año. A diferencia de otras veces que fue al exterior, el Presidente fue sin su hermana. "El Jefe" se quedó en el país, mientras millones de argentinos observan la interminable saga de revelaciones sobre las presuntas irregularidades patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Antes de subir al avión, Milei le dijo al funcionario caído en desgracia: "Yo creo en tu inocencia, quedate". La secretaria General de la Presidencia recibió al jefe de Gabinete el martes. Adorni, un protegido de Karina Milei, continúa siendo defendido a capa y espada por los hermanos presidenciales y, por orden de estos, de los funcionarios. Sin embargo, hay versiones periodísticas que sostienen que esta defensa se estaría rompiendo.

La agenda del martes de Karina Milei tuvo a la Justicia como tema del día, ya que recibió al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Santiago Viola. Según había reportado este medio, alrededor del titular de la cartera rondaba el fastidio por las filtraciones constantes sobre la situación de Adorni y el timing en el que aparecen.

También se lo vio por Casa Rosada al senador de LLA Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos del Senado, donde el oficialismo viene de tres semanas de audiencias públicas para dictaminar pliegos de vacantes en la justicia. Este miércoles, se avalaron en comisión una segunda tanda de 16 pliegos.

Este miércoles también, Karina se reunió en Rosada con el gobernador salteño Gustavo Saenz junto con el ministro del Interior, Diego Santilli. Este jueves, sumará un encuentro en San Juan con la Mesa del Cobre, integrada por el gobernador local Marcelo Orrego y sus pares Carlos Sadir (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Los mandatarios del Norte pusieron a sus legisladores al servicio de la Casa Rosada para los proyectos referentes a minería.

A la gran hermana del oficialismo la escoltarán, Martín y "Lule" Menem, Santilli y Mahiques. La comitiva no incluirá a Adorni, que mañana jueves buscará salvar lo que queda de su imagen pública con un discurso ante trabajadores de Mercedes Benz y una entrevista en un streaming afín.

El titular de la Cámara de Diputados, por su parte, desmintió en público este miércoles lo que ya rechazó en privado: no quiere ser el reemplazante de Adorni. Si bien se especuló con que Karina Milei fue el lunes a convencer a Menem a su despacho de que ocupe la silla de ministro coordinador, fuentes al tanto del raid de la secretaria General de la Presidencia en el Congreso, se apegan a la versión de que fue a instarle a legisladores de LLA la necesidad de la aprobación del proyecto de reforma electoral.

Este es uno de los proyectos que el oficialismo esperaba aprobar gracias a la cosecha parlamentaria de las elecciones legislativas. Sin embargo, el caso Adorni frenó la gestión del Ejecutivo y del Legislativo, donde Menem se esfuerza por activar una sesión y en el Senado, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, no puede obtener los votos para la reforma electoral. Habrá que ver si Karina Milei logra alguna reactivación del Congreso en su reunión con los gobernadores.

La agenda de Villarruel

Desde el entorno de Villarruel, en tanto, señalaron a El Destape que no tiene actividades previstas para la semana, en la que, hasta el arribo de Milei el jueves, está legalmente a cargo del Ejecutivo. La titular del Senado realizó en la Cámara Alta un acto en homenaje al papa Francisco, en el primer aniversario de su fallecimiento. De la actividad participaron dos senadoras de LLA, la jujeña Vilma Bedía y el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

La Vice había rechazado ir a un homenaje al Papa Francisco a fin de abril de que participaron funcionarios del Gobierno Nacional, porque, según señalaron voces que la conocen, "la querían sentar al lado de Adorni".

En una conferencia de prensa posterior al acto, que difundieron las cuentas de apoyo a la Vice, a Villarruel se le consultó sobre la situación de Adorni. Tras suspirar, respondió: "Qué te puedo decir cuando no participo en la diaria. Yo honro mi trabajo y mi función, estando en el Senado y haciendo lo mejor posible para los argentinos. Para mí la función pública es servir".

En declaraciones a la televisión del Senado, además elogió a la figura del sumo pontífice, aunque el subtexto puede estar dirigido a los hermanos presidenciales: "El hecho de ser vicepresidente o senador no te pone en un olimpo, te pone en un lugar de servicio"

Ya lejos de los mensajes codificados, la Vice aprovechó un saludo de cumpleaños a una usuaria de X para despacharse el lunes con una ironía sobre el jefe de Gabinete. "Que tengas una cascada de éxitos este año".

Más allá de las peleas, ya hay un entendimiento entre los Milei y la Vice: esta última no forma más parte del oficialismo. Quienes tienen trato con la titular del Senado afirman que evalúa si competirá a nivel nacional o bonaerense el año que viene en las elecciones. Por ahora no hay definiciones, pero sí se empiezan a ver algunos movimientos. Por ejemplo, esta semana, el ex candidato a intendente de LLA en Junín, Norberto Delgado, le dijo al diario La Verdad de ese distrito que era "el referente de Villarruel" en la Cuarta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.