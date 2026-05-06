Así podés viajar gratis en colectivos y subtes en mayo 2026

Promos con QR: cómo viajar gratis en subte y colectivos en mayo.

Mayo 2026 inició con un aumento en las tarifas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Y con el comienzo del nuevo mes, se renovaron las promociones para tener reintegro en el boleto del colectivo y subte.

Los incrementos que se ubicaron en torno al 5,4% para las líneas de colectivos porteñas y del subte, y 11,6% para las de la provincia de Buenos Aires,

Según datos del Observatorio de tarifas y subsidios del IIEP (UBA-CONICET) de abril, previo a la corrección del quinto mes del año, la canasta de los servicios públicos en la categoría Colectivos experimentó un alza del 76% interanual y de 1236% respecto a diciembre 2023.

Bajo esta dinámica inflacionaria y con paritarias con tope al 2%, los descuentos y reintegros que ofrecen los bancos y billeteras virtuales vuelven a ganar protagonismo al momento de indagar en salvoconductos.

Promos con QR: cómo viajar gratis en subte y colectivos en mayo

Colectivos

Naranja X | 100% de reintegro | Todos los días

Tope de $ 5000 por cuenta por mes | Pagando con NFC

Cuenta DNI | 100% de reintegro | Todos los días

Tope de $ 10.000 por cuenta por mes | Pagando con NFC

Subte

Naranja X | 100% de reintegro | Todos los días

Tope de $ 5000 por cuenta por mes | Pagando con NFC

Cuenta DNI | 100% de reintegro | Todos los días

Tope de $ 10.000 por cuenta por mes | Pagando con NFC