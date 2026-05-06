Escándalo en México con el Mundial: el DT amenazó a dejar afuera a los jugadores que no vayan a la primer convocatoria

En la Selección de México estalló un escándalo sin igual. Los países clasificados ya están muy cerca de empezar empezar a reunir a sus futbolistas para terminar con los detalles de cara al torneo, pero una de las selecciones locales terminó con un verdadero caos. Con el DT Javier Aguirre a la cabeza, el entrenador convocó a 20 jugadores y los amenazó con ir si o si a la convocatoria o se quedarán afuera del Mundial.



Javier Aguirre, entrenador de la Selección mexicana, convocó a 20 jugadores que están en plena competencia con sus equipos en la Liga MX, ordenando que se presenten a entrenar desde el miércoles 6 de mayo sin importar el calendario de sus clubes.

La Tri comunicó oficialmente: “Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier Aguirre”.

Además, advirtieron con firmeza: “Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”. Esta medida extrema tensó aún más la relación entre la selección y los clubes, que deben desprenderse de sus figuras en plena fase decisiva de los playoffs. El enojo creció cuando se conoció que Toluca recibió un permiso especial para no liberar a sus futbolistas debido a su participación en la Concachampions, algo que no ocurrió con el resto de los equipos. Por ejemplo, Chivas se plantó y no quiere dejar ir a sus cinco convocados, mostrando su descontento con la situación.

Las tensiones entre los clubes mexicanos y la selección son evidentes, ya que esta decisión podría afectar el rendimiento y las aspiraciones de los equipos en un momento clave de la temporada. Mientras tanto, la selección intenta prepararse con tiempo para el Mundial, pero la falta de consenso amenaza con generar un conflicto mayor.

Las críticas

"Ya empezó el Mundial y eso me tiene muy ilusionado, se ha recuperado el orgullo de estar en la selección, los jugadores vienen con mucho orgullo, creo que estamos preparando algo importante, hay muchas ganas de hacer historia", agregó el ⁠DT.

La decisión provocó críticas de Amaury Vergara, propietario del Guadalajara, club que solamente cuenta con jugadores mexicanos y del que cinco fueron convocados a la selección. Vergara instó a los jugadores convocados por Aguirre a regresar al club para los cuartos de final del torneo Clausura, ya que su equipo necesita remontar un marcador de 3-1 contra Tigres UANL en el partido ‌de vuelta.

La disputa puso de manifiesto la creciente tensión entre los clubes y la selección en relación con la disponibilidad de jugadores de cara al Mundial, ya que los partidos nacionales y continentales chocan con los preparativos para el torneo.

"Quiero dar la cara, estar aquí para explicar ‌que es un proyecto único y que estamos en él, no ha habido nada extraordinario, todo está conforme a lo planeado", apuntó Aguirre.