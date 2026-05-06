Con una inversión de $2.618 millones, el gobernador Kicillof inauguró un CAPS y ampliaciones en escuelas

Con una inversión de $2.618 millones, el gobernador Axel Kicillof encabezó la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de General Guido. Además, puso en funcionamiento el Salón de Usos Múltiples en la Escuela Secundaria Nº 2.

“Como consecuencia de las políticas de Javier Milei estamos viviendo una situación crítica en el sistema de salud: no solo tener una prepaga es inalcanzable para la mayoría, sino que además muchos se quedaron sin trabajo y perdieron el acceso a la obra social”, sostuvo el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

“Frente a ello, en la provincia de Buenos Aires redoblamos los esfuerzos para acompañar a los bonaerenses: seguimos inaugurando centros de salud y, mientras el Gobierno nacional destruye el programa Remediar, nosotros decidimos expandir el programa de entrega de medicamentos gratuitos”, detalló el mandatario.

El CAPS bautizado con el nombre de René Favaloro, cuenta con cuatro consultorios para atención general, uno odontológico y uno ginecológico, además de vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y SUM. Se trata del N°204 inaugurado durante la gestión y beneficiará a más de 3.200 vecinos y vecinas. “Por eso, esta jornada de inauguraciones que traen bienestar a los vecinos y vecinas refuta la premisa fundamental de quienes apuntan a privatizarlo todo: si estas obras no las hacía el Estado, no las iba a hacer nadie”, agregó.

Junto al mandatario provincial, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, afirmó en pleno acto: “No solo construimos y ampliamos hospitales, sino que también inauguramos 204 centros de atención primaria que, equipados con última tecnología, son el eslabón más cercano al día a día de los vecinos”.

La nueva infraestructura y centro de salud también fue celebrado por el intendente General Rocha: “Quiero agradecer al Gobierno de la provincia por hacer posible este establecimiento que nos permitirá ampliar la asistencia y mejorar la calidad de atención que necesita la comunidad de nuestro distrito”.

Inversión pública

También, Axel Kicillof junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, inauguraron la ampliación de la Escuela Secundaria N°2 de Labardén que contempló un SUM y un espacio destinado a cocina, dependencias y sanitarios, que será equipado con mobiliario de la Fábrica Provincial.

Además, el gobernador recorrió la instalación de paneles solares en la Escuela Primaria N°7 “Mariano Moreno”, que garantiza que el establecimiento rural cuente con electricidad y acceso a internet. Asimismo, se entregó al municipio luminarias led para la vía pública, reflectores para clubes deportivos, bicicletas, bibliotecas ambientales para establecimientos educativos y plantas nativas para espacios verdes del distrito.

Por último, Kicillof afirmó: “En los distritos del interior las y los bonaerenses saben muy bien que un Estado presente es indispensable para ampliar sus derechos y generar mejores oportunidades”. “Aquí no hay lugar para la motosierra, que solo genera vacío, indiferencia y exclusión: en la Provincia trabajamos para que todos y todas tengan más y mejor salud, educación, seguridad y trabajo”, concluyó.