PASO, desdoblamiento y reelecciones: las variables del peronismo bonaerense rumbo a 2027

En las elecciones del próximo año el peronismo se jugará un pleno que perdió en 2023: recuperar el gobierno nacional y mantener la misma fuerza en la provincia de Buenos Aires. En ese escenario, el gobernador Axel Kicillof se encuentra en pleno proceso de armado federal desde su espacio, Movimiento Derecho al Futuro.

Si bien repite una y otra vez que “no es un año de candidaturas”, sino de “construcción”, el dirigente comenzó a pisar fuerte en distintas provincias argentinas. Y seguirá en ese camino a lo largo del 2026. Sergio Massa reaparecerá pos mundial. La Cámpora activa un proyecto alternativo.

PASO y desdoblamiento en 2027

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Mientras en el Congreso de la Nación los proyectos de ley de reforma política - que implican la eliminación de las PASO y la posibilidad de que en la lista única se incorpore un casillero para votar la boleta completa - en la provincia de Buenos Aires la estrategia política recae sobre el gobernador bonaerense. Desde su entorno reina el hermetismo y no adelantaron ningún escenario posible. Sin embargo, no descartan que se pueda realizar una PASO para los cargos de Gobernador, legislador e intendente municipal.

La ley 14.084 de las PASO bonaerense, solo ata esas elecciones al escenario nacional para los cargos de “presidente y vice, parlamentarios del MERCOSUR, diputados nacionales y/o convencionales constituyentes”. De eliminarse las PASO a nivel nacional, el Gobernador tiene las herramientas para llamar a una PASO bonaerense para el resto de los cargos; es decir a “gobernador, legisladores provinciales e intendente y concejales”. “Falta mucho”, señalaron desde el entorno de Kicillof a El Destape, sin embargo reconocieron que es uno de los escenarios sobre la mesa.

Incluso en la feria de libro, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, se mostró a favor de dicho mecanismo: "Estoy a favor de las PASO, es la mejor herramienta para dirimir diferencias, es transparente y la fiscaliza la justicia”, dijo. Como si jugara a las escondidas, en la previa a la asunción de Axel Kicillof al frente del PJ bonaerense, el funcionario también fue por otra alternativa: “Si hay un candidato que es el preferido de la mayoría, capaz no es necesario ir a una PASO".

En declaraciones a radio La Red, y ante la consulta de si Kicillof necesitaba el aval de Cristina Fernández, el funcionario le bajó el precio: “El candidato del peronismo va a necesitar el apoyo de todos los sectores”. Para el ministro el 2027 será una elección “muy polarizada" entre el peronismo y La Libertad Avanza.

De optar por la posibilidad de llamar a unas PASO, la disputa radicaría en la “fecha” de convocatoria y en la estrategia que se utilizaría. Las PASO podrían funcionar como un "desdoblamiento encubierto" y luego ir a una elección nacional definitoria. Otro escenario es el desdoblamiento de facto. En 2025 el mandatario lo hizo por primera vez y ganó por una diferencia de 14 puntos. Sin embargo, casi 50 días después, en las elecciones nacionales la diferencia se achicó y el peronismo perdió por medio punto. Es un escenario que no puede volver a repetirse en 2027. De seguir por este camino, algunos espacios del peronismo plantean que tiene que haber fechas “bien distanciadas” con la elección nacional que sería en octubre del año entrante. El mes de mayo resuena en varios despachos políticos del peronismo bonaerense. Pero nada está cerrado.

La re re y los movimientos tripartitos

Según pudo averiguar este medio, el proyecto de reelección de los intendentes, por ahora, no cuenta con los votos en la Legislatura bonaerense. Mientras que el Ejecutivo provincial reiteró en varias oportunidades que estaba “a favor” de que la gente vote la cantidad de veces que quiera a los jefes comunales, el Frente Renovador sigue con la misma postura: “no vamos a acompañar”. La Cámpora, a diferencia de otros años, ahora se muestra díscola. Allí radicaría la mayor traba para los alcaldes.

En la oposición las mixtura también se percibe. Desde el PRO ratificaron a este medio que “no acompañarán”. “Estamos en contra”, dijeron. La Unión Cívica Radical, dependiendo el referente que tenga como cabeza, es una fuerza que se sentaría a debatir. Los distintos bloques libertarios no descartan nada. Algunos, incluso, deslizan por lo bajo que votarán a favor.

A las variables políticas en constante tensión se suman los movimientos internos del peronismo de las tres fuerzas en disputa: La Cámpora, el Frente Renovador y el MDF. En las últimas horas, Sergio Berni, presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria y hombre de Cristina Fernández, dijo en El Destape AM 1070 que si Axel Kicillof no acepta la conducción de la ex Presidenta, “buscaremos otro candidato, nadie es imprescindible en la vida”. El ex ministro de seguridad bonaerense fue claro y directo. De la vereda de enfrente no recogieron el guante

Desde el massismo confirmaron a este medio que una vez finalizado el mundial, Sergio Massa reaparecerá mucho más. "Se va a mostrar más activo y en público", indicaron. El Frente Renovador se hizo presente en el nuevo espacio político que se lanzó el fin de semana pasado; “el peronismo debate”. Entre los referentes de esa nueva fuerza se encuentra la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; los intendente de Pilar y Ezeiza, Federico Achaval y Gastón Granados, respectivamente; Cristian Jerónimo, Secretario General de la CGT; y Guillermo Michel diputado nacional y dirigente del Frente Renovador, entre otros. Bajo el slogan de “debatir una alternativa nacional”, Massa arma un espacio por el centro para disputar candidaturas en 2027.

En tanto, desde el MDF, el mandatario avanza con su armado. El martes por la noche participó del 225 aniversario de Ensenada y allí, el intendente Mario Secco - quien forma parte de la mesa chica política - dijo que “el pueblo argentino ya canta las nuevas canciones” que es “Axel Presidente”. El mandatario estaba a su lado y aplaudió la arenga del discurso. El viernes hará base en Córdoba y buscará los votos que le han sido adversos al peronismo desde hace varias elecciones. Es una de las provincias clave de cara al armado federal del 2027.