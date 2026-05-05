Musk quería 80.000 millones de dólares para colonizar Marte, dice presidente de OpenAI en un juicio

El juicio por la demanda de Elon Musk contra OpenAI por su conversión en una empresa con fines de lucro se celebra en un tribunal federal de Oakland.

Por Deepa Seetharaman y ​Jonathan Stempel

OAKLAND, EEUU, 5 mayo (Reuters) - El presidente de OpenAI dijo el martes que Elon Musk ‌apoyaba la transformación ‌de la "startup" de inteligencia artificial en una empresa con fines de lucro, pero que quería tener el control total, en parte para poder obtener 80.000 millones de dólares para colonizar Marte.

Al ser interrogado por un abogado de OpenAI, Greg Brockman dijo ​que, en 2017, ⁠Musk quería que OpenAI cambiara su estructura ‌corporativa porque era demasiado difícil para una ⁠organización sin ánimo de lucro ⁠recaudar la cantidad de dinero que OpenAI necesitaba para construir modelos avanzados de IA.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Brockman dijo que el ⁠fundador de Teslay SpaceX dejó claro que quería ​convertirse en el líder de OpenAI ‌si eso ocurría.

Sam Altman, ahora ‌presidente ejecutivo de OpenAI, era el único ⁠otro candidato, según Brockman.

Brockman describió una reunión especialmente tensa en la que Musk dijo que merecía una participación mayoritaria en OpenAI debido a su ​experiencia empresarial.

Según ‌Brockman, Musk dijo que tenía la intención de utilizar esa participación para construir una ciudad autosuficiente en Marte.

"Dijo que necesitaba 80.000 millones de dólares para crear una ciudad" ⁠en Marte, afirmó Brockman. "Al final, necesitaba el control total". Brockman añadió que Musk dijo que él decidiría cuándo ceder el control total de la empresa.

Musk, cofundador de OpenAI, ha demandado a la empresa alegando que se convirtió indebidamente en una empresa con ánimo de ‌lucro, abandonó sus objetivos benéficos y debería volver a ser una organización no orientada a las ganancias.

El juicio, que se encuentra en su segunda semana en un tribunal de California, podría determinar el futuro ‌de OpenAI, que desató una moda generalizada en torno a la inteligencia artificial generativa tras lanzar su chatbot ‌ChatGPT a ⁠finales de 2022.

OpenAI tiene previsto invertir 50.000 millones de dólares en recursos informáticos ​en 2026, dijo Brockman en el tribunal.

Con información de Reuters