Dinamarca dio un paso inusual en la iluminación pública al reemplazar las clásicas luces blancas por luces rojas en sus calles, una decisión es una tendencia en crecimiento y ya la están adoptando otras ciudades europeas como Holanda, Inglaterra y Suecia. Este cambio no solo impacta en la estética nocturna, sino que responde a dos motivos fundamentales relacionados con la salud visual y la protección ambiental.

Por un lado, la luz roja provoca menos fatiga en el ojo humano en comparación con la luz azul, habitual en dispositivos móviles y pantallas que solemos usar a diario. Esto hace que las calles iluminadas con luces rojas sean más amables para quienes transitan de noche, reduciendo la incomodidad visual que generan las luces tradicionales.

Pero la razón más importante tiene que ver con la naturaleza. Los murciélagos, junto a otros animales nocturnos, se ven afectados por la iluminación blanca que comúnmente se usa en las ciudades. La luz roja, en cambio, permite mantener un ambiente seguro para las personas sin perturbar la fauna local.

Un estudio realizado por el Instituto Zoológico de Berlín reveló que en las zonas iluminadas con luces rojas se observa una mayor biodiversidad animal y una presencia más notable de murciélagos durante sus migraciones. Estos mamíferos, a pesar de la mala fama que les dio el cine de terror, cumplen roles esenciales en nuestro ecosistema.

Los murciélagos ayudan a controlar plagas de insectos, polinizan plantas y dispersan semillas, lo que se traduce en menos gastos en pesticidas, árboles más saludables y un importante aliado contra la deforestación. Así, su preservación es clave para el equilibrio ambiental.

Sitios como Dinamarca, Holanda, Inglaterra y Suecia adoptaron el cambio de luces por dos razones.

Si ya estamos concientizados sobre la importancia de las abejas, ahora los murciélagos podrían ser el siguiente foco de atención, y el cambio a luces rojas en las ciudades puede ser el camino para protegerlos sin sacrificar la seguridad y la iluminación urbana.

La solución que podría transformar las rutas argentinas y reducir accidentes

La circulación en las rutas siempre presenta desafíos, especialmente en los cruces entre caminos principales y secundarios. En Argentina, muchos accidentes ocurren cuando vehículos entran o salen de rutas principales hacia caminos secundarios sin ningún tipo de control en la intersección, generando diferencias de velocidad peligrosas.

Para resolver esto, las rotondas suelen ser la solución más utilizada por su bajo costo, aunque no siempre son ideales, ya que pueden ralentizar el tránsito y no son aplicables en autopistas, donde la velocidad y fluidez son clave. En contraste, la construcción de puentes es más segura, pero también mucho más costosa y compleja.

En países como Estados Unidos y algunas naciones europeas, se está implementando un diseño vial innovador llamado RCUT (Restricted Crossing U-Turn) que busca optimizar el flujo vehicular y reducir accidentes sin el alto costo de los puentes ni las limitaciones de las rotondas.

Este sistema evita que los vehículos que circulan por vías secundarias realicen cruces directos o giros a la izquierda hacia una ruta principal. En lugar de eso, deben girar primero a la derecha, recorrer entre 150 y 400 metros, y luego hacer un giro en U desde el carril izquierdo para incorporarse en la dirección deseada.