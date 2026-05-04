Dolly Parton cancela su residencia en Las Vegas por motivos de salud

FOTO DE ARCHIVO: Dolly Parton en Londres

La cantante de música country Dolly Parton anunció el lunes ‌a través de ‌las redes sociales que su residencia en Las Vegas ha sido cancelada debido a sus continuos problemas de salud.

"Mi sistema inmunológico y mi sistema digestivo se han desequilibrado por completo en los últimos dos años", dijo ​la intérprete de "Jolene" ⁠en un video publicado tanto en ‌Instagram como en X.

La cantante, de ⁠80 años, sostuvo que ⁠la buena noticia es que "me encuentro mejor cada día", mientras que la mala es que necesitará ⁠más tiempo para recuperarse y no ​se encuentra lo suficientemente bien ‌como para subirse al escenario.

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Bromeó ‌sobre cómo no puede llevar banjos, caminar ⁠con tacones altos o ponerse sus pesados trajes de strass si se marea en el escenario.

"Gracias por estar a mi ​lado y ‌mostrarme tanto cariño y apoyo durante el último año. Todavía me queda algo de recuperación por delante, ¡pero voy por buen camino! Nos vemos pronto", escribió ⁠en el pie de foto del video de Instagram.

En 2025, la estrella de "Best Little Whorehouse in Texas" y "9 to 5" sufrió problemas de salud que provocaron el primer aplazamiento de su residencia en Las Vegas, prevista para finales de ‌ese año.

Sin embargo, Parton tranquilizó rápidamente a sus fans en un video de Instagram asegurando que sus problemas de salud no eran graves, después de que su hermana pidiera oraciones ‌por la cantante de country.

"¡Aún no me he muerto!", escribió Parton en un post dirigido a sus ‌seguidores, a ⁠quienes les dijo que necesitaba tratamiento para los cálculos renales.

La residencia ​de Parton en Las Vegas, ahora cancelada, estaba prevista para el 17-26 de septiembre.

Con información de Reuters