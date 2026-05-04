Panini lanzó la app del álbum virtual.

La fiebre mundialista se intensificó en la última semana con el lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial 2026 de Panini, por lo que muchos coleccionistas ya comenzaron a comprar sobres y adquirido el álbum físico. No obstante, al igual que en Qatar 2022, Panini lanzó también una versión digital del álbum, la cual está reducida en cantidad de jugadores, pero es completamente gratuita.

Bajo el nombre “FIFA Panini Collection”, la aplicación está disponible en las tiendas de Google y Apple para su descarga e instalación, de manera tal que los fans podrán tener su propio álbum sin gastar dinero, aunque existe una sección de micropagos opcional. Cada día, Panini ofrece dos sobres de cinco figuritas para que los usuarios puedan ir completando su álbum, aunque hay formas de ganas sobres extra.

La primera es el registro de una cuenta FIFA nueva o preexistente, lo cual otorgará dos sobres más a los usuarios registrados, caso contrario se puede usar la aplicación como invitado, pero sin recibir ese premio. Por otra parte, existen los códigos promocionales que brindan acceso a sobres adicionales y que, por el momento, son un total de ocho, a saber:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

Cada uno de estos códigos otorgan un sobre, de manera que un usuario podrá llegar a abrir hasta tres sobres por días en combinación con los que otorga el sistema automáticamente. Para canjear estos códigos, el proceso es bastante simple, comenzando por abrir la aplicación, tocar donde dice “Código Promocional”, escribir el número manualmente y confirmar.

Ahora bien, por fuera de estos códigos públicos, hay otras maneras de acceder a más sobres, tales como las promociones diarias de Coca-Cola, el escaneo de productos relacionados desde la app, intercambio con otros usuarios y el cumplimiento de misiones semanales, además de los códigos incluidos en los sobres físicos o en productos de marcas asociadas.

Así se ve FIFA Panini Collection.

Figuritas de la Selección Argentina

Para el álbum virtual del Mundial 2026, la página de la Selección Argentina cuenta con un total de 12 figuritas, siendo la especial la del escudo del conjunto albiceleste, mientras que en cuanto a jugadores aparecen los siguientes: