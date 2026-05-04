Javier Milei y Viviana Canosa.

Este jueves 30 de abril, la conductora Viviana Canosa regresó a las pantallas de El Nueve y no tardó en opinar en contra de la gestión del gobierno de Javier Milei. El programa comenzó con unas palabras emotivas de la conductora acerca de su felicidad sobre estar nuevamente en el estudio y al aire: "Se me quiebra un poco la voz. Estoy muy emocionada. Ya me había olvidado lo que era estar en la tela abierta aunque pasó muy poco tiempo". Sin embargo, el momento sentimental duró poco ya que rápidamente llegaron los descargos hacía el gobierno de Milei: “Espero que sea el primer programa y no el último de este ciclo, que pueda empezar y terminar a fin de año. Le pido al gobierno, al Presidente, que me dejen trabajar tranquila en El Nueve, que no llamen a las autoridades, que aflojen con las guillotinas, con los juicios a los periodistas y las persecuciones”.

La pelea entre Javier Milei y los periodistas

Viviana Canosa afirma que siempre estuvo del lado de los periodistas cuando el presidente mostraba su agresión contra el rubro. Remarcó especialmente que los dejen trabajar en paz y la importancia que tiene la libertad de expresión: “Dejen que laburemos tranquilos todos. Aguante la libertad de expresión. Déjense de joder y abran la sala de periodistas en la casa de gobierno porque esa casa es nuestra, no de ustedes. Somos periodistas y queremos preguntar. ¿Cómo puede ser que antes decíamos eso y ahora pareciera que no es noticia? Ustedes son inquilinos y nosotros somos los dueños de la casa de gobierno".

Lejos de quedarse satisfecha, decidió también ir en contra de los Menem: “La buena noticia del día es que faltan 589 días para que ustedes se vayan. Faltan 589 días para que termine este gobierno administrado por los Menem y con el 'títere' del Javo como presidente", comentó. Para luego cerrar con una crítica dura acerca de las horas que pasa el presidente en redes sociales: "Ahora le voy a pedir antes de empezar al Presidente que se tome un tranquinal, ese que se olvidó de tomar ayer. Tómese dos y por favor deje el teléfono. No tuitee".