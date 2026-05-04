La UE quiere una aplicación rápida del acuerdo con EEUU para evitar aranceles a automóviles

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Turnberry, Escocia

​Países de la Unión Europea están presionando de manera generalizada para que se aplique rápidamente la parte correspondiente al bloque del acuerdo ‌comercial alcanzado con Estados Unidos ‌el año pasado, con el fin de evitar la amenaza de un aumento de los aranceles sobre los automóviles, según informaron el lunes diplomáticos de la UE.

Representantes del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, el órgano que representa a los Gobiernos de la UE, reanudarán el miércoles las negociaciones sobre la legislación para reducir los aranceles de la UE sobre los productos ​estadounidenses importados, y el ⁠Parlamento Europeo desea establecer múltiples salvaguardias.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ‌el viernes que aumentaría los aranceles sobre los automóviles y ⁠camiones de la UE al 25% la ⁠próxima semana, ya que la UE no estaba cumpliendo con los términos del acuerdo alcanzado en su complejo de golf de Turnberry, en Escocia, en julio.

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Nueve ⁠meses después, la UE aún no ha eliminado los aranceles sobre ​los productos industriales importados de EEUU, tal y como ‌acordaron ambas partes. La legislación para ‌hacerlo fue suspendida en dos ocasiones por el Parlamento Europeo tras las ⁠amenazas de Trump de imponer nuevos aranceles a los aliados europeos que no respaldaran su propuesta de adquisición de Groenlandia, y su nuevo impuesto a las importaciones.

MERZ INSTA A LA UE A TOMAR UNA DECISIÓN RÁPIDA

El canciller ​alemán, Friedrich ‌Merz, cuyo país probablemente será el más afectado por un aumento de los aranceles sobre los automóviles, dijo a la cadena ARD: "Los estadounidenses lo tienen cerrado, y los europeos no, y por eso espero que podamos llegar a un acuerdo lo antes posible".

Los miembros ⁠de la UE desean en su mayoría un acuerdo rápido entre el Parlamento y el Consejo sobre la aplicación de la parte del acuerdo que corresponde al bloque, según afirmaron diplomáticos.

Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (de centro-derecha), el grupo más numeroso del Parlamento Europeo, también afirmó que las negociaciones deberían concluir rápidamente para que el Parlamento pueda dar su aprobación definitiva este mes.

Sería un plazo ‌ambicioso. Bernd Lange, que preside la comisión de Comercio del Parlamento y dirigirá las negociaciones en nombre de la Asamblea de la UE, afirmó que el comportamiento de Trump era inaceptable y que ello hacía aún más necesarias las diversas salvaguardias solicitadas.

Lange dijo que convocaría una reunión con otros parlamentarios el miércoles para ‌debatir los próximos pasos.

Ignacio García Bercero, investigador principal del laboratorio de ideas Bruegel y antiguo responsable de las negociaciones comerciales de la UE, señaló que la amenaza arancelaria ‌parecía, en parte, ⁠una maniobra para presionar a las partes de la UE a fin de alcanzar un acuerdo.

"La UE debería tomarse el ​tiempo que necesite para llegar a un acuerdo, sin ceder a la presión ni entrar en una escalada", dijo, añadiendo que ejercer presión podría resultar contraproducente.

Con información de Reuters