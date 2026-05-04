Seleccionador de Australia espera que Trump asista al partido del Mundial contra EEUU

Imagen de archivo del seleccionador de Australia, Tony Popovic, durante un partido de las clasificatorias mundialistas ante Arabia Saudita, en el estadio King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudita.

​El seleccionador de Australia, Tony Popovic, afirmó que sería "maravilloso" que Donald Trump asista a su ‌partido del Mundial ‌contra Estados Unidos en Seattle, y señaló que la presencia del presidente estadounidense motivaría a su equipo.

Se espera que Trump asista a los partidos de los coanfitriones, entre los que se incluye un encuentro de la fase de grupos contra ​los "Socceroos" de ⁠Popovic en el Seattle Stadium, con capacidad para ‌72.000 espectadores, el 19 de junio.

"No ⁠sé si quiere venir a ⁠ver jugar a Estados Unidos, pero estoy seguro de que esperaría que viniera a verlos en el ⁠Mundial", declaró Popovic a los periodistas en ​Sídney el lunes. "Si decide ver a ‌Australia, sería maravilloso para ‌nosotros. Haría que intentar ganar ese partido fuera ⁠aún más especial".

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El centrocampista australiano y capitán ocasional Jackson Irvine dijo la semana pasada que el hecho de que la FIFA otorgara a ​Trump su ‌primer Premio de la Paz convertía en una "burla" la política de derechos humanos del organismo rector, y expresó su preocupación por los derechos LGBT en Estados Unidos.

Popovic, sin ⁠embargo, afirmó que no le preocupa el clima político en Estados Unidos mientras se prepara para viajar a Sarasota, Florida, para una concentración previa al Mundial. El torneo, que también coorganizan Canadá y México, comienza el 11 de junio.

"Ya estuvimos en Estados Unidos ‌en octubre y noviembre. No tuvimos ningún problema allí", dijo Popovic sobre la gira de Australia por el país para disputar amistosos.

"Hemos disfrutado de ambas experiencias, tanto dentro como fuera del campo. Nos trataron ‌muy bien. Lo pasamos muy bien, ya fuera de forma informal o, obviamente, profesionalmente con los entrenamientos y ‌los partidos", ⁠agregó.

"Jackson es un chico mayor. Tiene sus opiniones. Mi atención se centra en ​el equipo y eso no es algo en lo que haya gastado energía", señaló.

Con información de Reuters