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En medio de la caída en las encuestas, Milei se envalentona con la reelección en sus redes

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Los últimos relevamientos mostraron que la imagen del presidente no deja de caer. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Esta semana, Javier Milei profundizó su vínculo con Washington y se confirmó que viajará nuevamente a Estados Unidos para participar como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken. Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta nuevas tensiones políticas luego de que la CGT marchó en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y sectores combativos exigieron profundizar el plan de lucha contra el Gobierno. En este contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la reapertura de la sala de periodistas en Casa Rosada. Con inflación en torno al 3% y expectativas de moderación hacia el segundo semestre, Milei busca acuerdos con gobernadores y aliados parlamentarios, en medio de las encuestas en su contra. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza en El Destape.

 

 

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Hace 1 hora

Hace 1 hora

Milei compartió la nota que le dedicó a Keynes:

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales la nota que le dedicó a John Maynard Keynes en Clarín.

 

"Aquí les paso mi nota sobre Keynes: el sicario de la política. En la misma describo la construcción de su falaz marco analítico (modelo) a beneplácito de políticos mesiánicos y corruptos. Es decir, Keynes es a la economía lo que Maquiavelo a la política. Alguien siniestro. VLLC!", escribió el mandatario en su cuenta de X. 

Hace 1 hora

En medio de la caída en las encuestas, Milei se envalentona con la reelección en sus redes

En un escenario marcado por el retroceso de su imagen pública y el creciente rechazo social, Javier Milei utilizó sus redes para instalar la idea de una eventual reelección en 2027.

 

A través de mensajes compartidos y replicados por referentes afines, el Presidente buscó mostrarse desafiante frente a los números adversos. Sin embargo, los últimos sondeos reflejan un panorama complejo: más del 70% de los argentinos reclama un cambio de rumbo y el apoyo digital al oficialismo se redujo casi a la mitad en lo que va de 2026.

Hace 2 horas

El PRO le marca la cancha a Milei por las PASO: "Cometieron un error"

Cristian Ritondo criticó al Gobierno Nacional por no discutir previamente el proyecto que elimina las PASO. "Tenemos una discusión en este tema", reveló.

A diez días de que La Libertad Avanza (LLA) envíe al Congreso su proyecto de ley para reformar el sistema electoral, el líder del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, cuestionó parte de la iniciativa y aseguró que el Gobierno "cometió un error" por no discutirla previamente. Desde el partido amarillo se oponen a eliminar las PASO y le critican al gobierno de Javier Milei no haberlo debatido en instancias previas como el Consejo de Mayo.

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Hace 3 horas

Quién es Michael Milken, el condenado por fraude financiero que será anfitrión de Milei

Fundador del Instituto Milken, el “rey de los bonos basura” se reinventó como filántropo y ahora reúne los poderes de la economía global. En medio de escándalos, el Presidente vuelve a viajar al norte para ser orador en el foro anual de la organización. 
 

Milei junto a Milken, símbolo del poder financiero que marcó los años 80.

Desde el Beverly Hilton de Los Ángeles hasta la Casa Rosada, la relación entre Javier Milei y Michael Milken traza un puente entre el libertarismo y el inicio del “capitalismo salvaje” de los años ‘80. En el centro de ese puente está el Instituto Milken, la organización que reúne a las élites financieras y de política económica en su Conferencia Global 2026, y cuyo fundador encarna el triunfo de la lógica de los mercados y una de las más grandes condenas por fraude financiero de la historia de Wall Street.

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Hace 4 horas

El plan de Thiel y Milei para que tu voto ya no cambie nada

Suele decirse que el trabajo dignifica. Eso es mentira. El trabajo esclavo no dignifica. Hoy todo el sistema está amañado para que los trabajadores vivan cada vez peor.

La historia de los mártires de Chicago, en cuya memoria se conmemora todos los años el día del Trabajador, es bastante conocida. Ocho obreros, militantes anarquistas, falsamente acusados de causar disturbios en una manifestación por la jornada laboral de ocho horas en 1886, fueron condenados y cinco de ellos ejecutados tras un juicio sin ninguna garantía. Menos conocida es otra historia: la de cómo ese acto de injusticia puso en marcha una maquinaria que cambió el mundo e hizo más digna la vida de miles de millones de personas en todo el planeta.

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Hace 11 horas

La lluvia de dólares que no moja a casi nadie

A las cosechas récord, el superávit energético, los salvatajes del FMI y de los Estados Unidos, y el blanqueo de capitales, se suma ahora una fuerte suba de los precios de materias primas por el impacto de la guerra en Medio Oriente, que podría aportar 9.300 millones de dólares adicionales al saldo comercial. Pero el programa económico libertario no está diseñado para que ese ingreso llegue a la producción, al empleo y a los salarios.

El problema de Milei no es la falta de dólares, sino qué hace con esos dólares. Imagen: ChatGPT.

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Hace 11 horas

Los datos de la corrupción estructural y el riesgo de un nuevo De la Rúa

Mientras el caso Adorni se lleva la marca, Milei reparte negocios entre amigos y el embajador de Trump interviene cada día más en la política argentina. El interés de las empresas estadounidenses en la licitación de la Hidrovía, una concesión millonaria a 25 años. Radiografía del frente sindical que nace desde el corazón sojero. Santiago Caputo, ¿cambia de rol?

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Hace 17 horas

Adorni planea gastar 229 millones en encuestas con dinero público

Firmó un acuerdo con 14 encuestadoras para trabajos que le sirvan al gobierno de cara al año electoral. No hay plata para universidades y discapacitados pero sí para encuestas. 

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Hace 17 horas

Al 90% de las familias le quedan solo $60.000 diarios luego de cubrir gastos

Según un informe del Grupo Atenas, los ingresos disponibles -luego del pago de servicios y vivienda- pasaron del 53% en octubre de 2015 a 36% en febrero de este año. La pauperización de los ingresos llegó con Macri y se profundizó con Milei. 

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Hace 18 horas

Confirmaron que el Gobierno denunciará a Tailhade, quien retrucó: "No fue espionaje"

En la exposición del jefe de Gabinete ante el Congreso,el diputado de Unión por la Patria había dado información que señalaba que la esposa del funcionario habría utilizado la custodia policial oficial, sin haber informado de un riesgo para su familia.

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Hace 20 horas

CABA en la mira: Bullrich acelera con los Milei y Larreta marca la cancha

Avalada por los hermanos Milei, la exministra activa un nuevo spot que apunta a la Capital pero es válido para cualquier escenario. "Interpretación libre", dice. En paralelo, el larretismo sale a confrontar con el macrismo.

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Hace 21 horas

Motosierra a la ciencia: despidos en instituto clave y riesgo para terapias oncológicas

El centro Intecnus quedó parcialmente paralizado tras la salida de una empresa por falta de fondos provenientes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hay 18 despidos y crece la incertidumbre sobre la continuidad de terapias vitales.

El gobierno de Milei aplica un ajuste sobre los organismos de ciencia y tecnología.

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10:48 | 02/05/2026

Privatizaciones y deuda: el derrumbe de Milei acelera el saqueo

El gobierno se propone cerrar una decena de privatizaciones antes de fin de año y “blindarlas” para que sean irreversibles. En paralelo, Caputo bate récords de endeudamiento y empuja colocaciones cortas y más caras. El escándalo Transener como botón de muestra. Tensiones en el Llao Llao.

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10:09 | 02/05/2026

Caputo cree que hay una "guerra" del periodismo contra el Gobierno

A diez días de que el Ejecutivo ordene el cierre la sala de prensa de la Casa Rosada por primera vez en la historia, el ministro de Economía planteó que el periodismo emprendió una presunta "guerra" contra el Gobierno Nacional.

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20:56 | 01/05/2026

Por cuarta vez en el año, Milei viajará a Estados Unidos: a qué evento irá

El mandatario argentino volverá a exponer en la 29.ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, a realizarse en Los Ángeles.

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19:06 | 01/05/2026

FRESU presentó un "Programa de Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria"

Pidieron atender las deudas familiares y crear un programa para favorecer el empleo con derechos laborales. Qué dicen de los salarios y la utilización de la tecnología. 

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