En medio de la caída en las encuestas, Milei se envalentona con la reelección en sus redes

Esta semana, Javier Milei profundizó su vínculo con Washington y se confirmó que viajará nuevamente a Estados Unidos para participar como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken. Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta nuevas tensiones políticas luego de que la CGT marchó en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y sectores combativos exigieron profundizar el plan de lucha contra el Gobierno. En este contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la reapertura de la sala de periodistas en Casa Rosada. Con inflación en torno al 3% y expectativas de moderación hacia el segundo semestre, Milei busca acuerdos con gobernadores y aliados parlamentarios, en medio de las encuestas en su contra. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza en El Destape.
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