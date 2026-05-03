En medio de la caída en las encuestas, Milei se envalentona con la reelección en sus redes

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales la nota que le dedicó a John Maynard Keynes en Clarín.

"Aquí les paso mi nota sobre Keynes: el sicario de la política. En la misma describo la construcción de su falaz marco analítico (modelo) a beneplácito de políticos mesiánicos y corruptos. Es decir, Keynes es a la economía lo que Maquiavelo a la política. Alguien siniestro. VLLC!", escribió el mandatario en su cuenta de X.