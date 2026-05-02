El primer ministro canadiense dialogó con Milei y confirmó avances en acuerdo comercial con Mercosur

Mark Carney, primer ministro de Canadá, confirmó en sus redes sociales que dialogó telefónicamente con Javier Milei sobre los avances del acuerdo comercial entre Canadá y el Mercosur. Luis "Toto" Caputo festejó en redes sociales esta charla.

"Hoy, hablé con el presidente Javier Milei sobre los recientes avances hacia el acuerdo comercial Canadá–Mercosur, y cómo Canadá y Argentina pueden profundizar nuestra asociación en minería, energía y defensa", confirmó Carney en sus redes sociales.

El ministro de Economía "Toto" Caputo replicó con un breve "excelentes noticias" al posteo del primer ministro canadiense.