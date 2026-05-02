El primer ministro canadiense Mark Carney confirmó en sus redes sociales que habló de forma telefónica con Javier Milei sobre el acuerdo entre Canadá y el Mercosur y se mostró feliz tanto por los avances hacia el acuerdo comercial y también por la profundización de las relaciones bilaterales con el país. Quien festejó la publicación del premier norteamericano fue Luis "Toto" Caputo, quien respondió con un breve mensaje.
El primer ministro canadiense dialogó con Milei y confirmó avances en acuerdo comercial con Mercosur
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Mark Carney confirmó que habló telefónicamente con Javier Milei sobre los avances del acuerdo entre Canadá y el Mercosur. Luis Caputo celebró la charla en redes sociales.
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Mark Carney, primer ministro de Canadá, confirmó en sus redes sociales que dialogó telefónicamente con Javier Milei sobre los avances del acuerdo comercial entre Canadá y el Mercosur. Luis "Toto" Caputo festejó en redes sociales esta charla.
"Hoy, hablé con el presidente Javier Milei sobre los recientes avances hacia el acuerdo comercial Canadá–Mercosur, y cómo Canadá y Argentina pueden profundizar nuestra asociación en minería, energía y defensa", confirmó Carney en sus redes sociales.
El ministro de Economía "Toto" Caputo replicó con un breve "excelentes noticias" al posteo del primer ministro canadiense.
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