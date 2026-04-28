Sturzenegger anunció más medidas de desregulación y le pidió votos a dos gobernadores

El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que enviará al Congreso un paquete de leyes para garantizar la libre navegación de los rios, entre otros proyectos para "liberar" exportaciones. Respecto a la primera iniciativa, insitó a dos gobernadores, que estaban presentes en el auditorio, a que insten a sus legisladores a que la respalden con sus votos.

En su disertación en la exposición de economía y Finanzas ExpoEFI, frente a la Facultad de Derecho, el funcionario se refirió a un paquete de desregulaciones que será enviado al Congreso, que incluye el mercado de capitales, la industria de seguros y una reforma de la ley de Cabotaje. Según sostuvo, la nueva legislación promoverá la liberación de la navaegación de los ríos que, según él, redundará en “una baja de costos tan grande” que sería equivalente a bajar las retenciones en ocho puntos.

"Tuvimos guerra civiles para permitir la navegación libre, nuestra gesta libertadora fue una gesta de desregulación. Si liberamos navegación de cabotaje generaríamos una reducción de costo equivalente a bajar las retenciones ocho puntos y seremos competitivos con China", insistió.

En ese marco, Sturzenegger vio entre el público al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y lanzó: "El es uno de los protagonistas de nuestra historia minera. Estoy haciendo lobby, voy a necesitar sus votos en el Congreso, sus colegas los dieron para la Ley de Glaciares, ahora lo necesitamos para este cambio en el cabotaje "

Lo propio hizo con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. "El director de tránsito fluvial me hizo recomendaciones, hicimos algunos cambios, confío en ustedes también para tener sus votos", le planteó enfrente del auditorio.

Finalmente, Sturzenegger anunció que impulsará una reforma en la ley de Sociedades, para incorporar un capítulo que permitirá incorporar sociedades estrictamente integradas por Inteligencia Artificial (IA).

“En diez años, el PBI va a estar conformado por agentes de IA. Si creamos el régimen jurídico para que estos agentes se incorporen en la Argentina, podríamos ser 50 millones de argentinos y 50 millones de agentes de IA produciendo para todo el mundo, pero que pagan impuestos acá. Si logramos dar en la tecla, podríamos gravar a una tasa atractiva. Es algo simpático, pero tal vez muy transformador en lo que estamos trabajando. Hay que mirar para adelante, mirar lejos, para aprovechar las oportunidades de hoy”, cerró.